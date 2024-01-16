Скины в Counter-Strike всегда поражали сообщество своими невероятными ценами и недавно к списку ценных виртуальных предметов добавилась находка известного стримера.
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В 2013, еще тогда в CS:GO, был добавлен скин AK-47 Case Hardened, который сразу приглянулся игрокам и коллекционерам.
Особенно ценной стала его StatTrak версия с 661 узором, который считается лучшим для этого оружия, поскольку имеет больше всего "синего" цвета за что даже получил отдельное название "Blue Gem".
AK-47 Case Hardened в CS 2 / Фото Valve
В течение 10 лет в игре неоднократно видели и даже продавали за безумные деньги AK-47 Case Hardened разного качества, однако еще никогда на рынке не появлялся экземпляр в состоянии "только с завода".
И вот, 15 января известный стример и торговец скинами ohnePixel нашел в базе данных китайского торгового сайта Buff именно эту версию ценного предмета, давно считавшуюся мифом.
Геймер опубликовал сообщение о находке в соцсети X, написав, что этот AK-47 стоит от 800 тысяч до 1 миллиона долларов.
Однако, учитывая ажиотаж вокруг вероятного лота среди коллекционеров, есть все причины полагать, что реальная цена продажи может быть еще выше.
Правда, пока непонятно, кому именно принадлежит этот "мифический" предмет и продается ли он вообще.