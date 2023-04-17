С анонсом Counter-Strike 2 рынок виртуальных предметов CS:GO стремительно взлетел вверх, а инвесторы и коллекционеры готовы платить все более высокие цены за самые редкие и желанные лоты.

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Только в марте скин по игре был продан за 160 тысяч долларов, что на тот момент стало самой дорогой продажей за 10 лет существования проекта. Однако рекорд продержался совсем недолго.

"Закаленный" AK-47 "Blue Gem", имеющий максимально голубой узор под номером 661, был выставлен на продажу в ноябре 2022 года за сумасшедшую сумму и понадобилось почти шесть месяцев, чтобы найти покупателя.

Итак, как раз на Пасху, виртуальный лот был продан за колоссальные 400 тысяч долларов.

Посредником в сделке выступил популярный CS:GO трейдер и стример zipeL, который и сообщил о новом безумном рекорде.

В обмен также вошел нож из "закаленного" керамбита "Blue Gem" стоимостью в 100 тысяч долларов.

Этот нож такой же, как и знаменитый Karambit, оцененный в 1,5 миллиона долларов, являющийся самым дорогим скином в CS:GO, за исключением того, что проданный экземпляр в "изношенном" состоянии, а не "только с завода", что и предопределяет гигантскую разницу в цене.

В общей сложности сделка в 500 тысяч вечнозеленых стала второй самой дорогой в истории игры.