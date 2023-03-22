Valve наконец-то утешили поклонников CS чрезвычайной новостью – Counter Strike 2 действительно существует и сыграть в него каждый желающий сможет уже совсем скоро, сообщает 24 Канал.

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Разработчики начали сыпать на геймеров новости о предстоящем масштабном обновлении известного шутера просто-таки с космической скоростью.

Counter-Strike 2 – это капитальное переосмысление каждой системы, каждого кусочка контента и каждой части опыта CS, – заявили в Valve.

Также создатели CS более подробно рассказали, что ждет геймеров.

Дымовые гранаты

Главным изменением, которое коснется гранат, станет то, что дымовые завесы будут "динамическими". Теперь дым не будет зависать в воздухе, как это было раньше, а будет соблюдать законы физики и заполнять собой пространство, став волюметрическим 3d объектом.

Разработчики обещают, что отныне игроки будут видеть дым одинаково вне зависимости от позиции и расположения (прощайте ванвеи).

Обновленный дым в Counter-Strike 2: видео

Также он будет реагировать на окружающую среду и взаимодействовать с ней. К примеру будет рассеиваться от взрывов или выстрелов, распространяться через открытые двери или разбитые окна, вниз и вверх по лестнице, дальше по длинным коридорам и даже соединяться с другим дымом.

Правда, смок, запущенный стороной террористов, будет иметь желтый цвет, а контртеррористов – синий.

Стрельба и передвижение

То, что раньше сильно зависело от так называемого "тикрейта", теперь навсегда в прошлом, ведь его не будет существовать.

В основу Counter-Strike 2 заложены "межтиковые" обновления.

Ранее серверы оценивали изменения на карте только в определенные временные интервалы, называемые "тиками". Теперь благодаря архитектуре Counter-Strike 2 сервера будут мгновенно узнавать о начале движения, совершении выстрела или броске гранаты.

Новый метод обсчета движений: видео

Это должно улучшить отзыв игры на нажатие клавиш и обеспечить, что ваше движение и стрельба будут происходить всегда одинаково, а гранаты каждый раз будут падать куда следует.

Визуальные и аудио эффекты

Звуки в Counter-Strike 2 были полностью перезаписаны, чтобы они лучше соответствовать физической среде, быть более выразительными и передавать больше информации о ситуации вокруг игрока.

Также в CS 2 были обновлены все визуальные эффекты. Возможности Source 2 подарили новый вид и поведение воде, взрывам, огню, дыму, вспышкам от выстрелов, трассировке пуль, эффектам попадания и всему остальному.

Обновление карт в Counter-Strike 2: видео

Разработчики обещают, что попадания пуль теперь хорошо видны издали, а следы крови, которые со временем тускнеют, будут давать вам больше информации о ситуации на карте.

Также был полностью переработан интерфейс игры.

Что будет с инвентарем?

Хорошей новостью является то, что весь ваш инвентарь из CS:GO будет перенесен в Counter-Strike 2.

Вы не только сохраните все предметы, которые коллекционировали долгие годы, но и увидите их в обновленном виде, благодаря возможностям Source 2. Все оружие получит новые высокораздельные модели, что, по словам Valve, особенно улучшит вид некоторых скинов.

Valve уже запустили ограниченное тестирование CS 2 среди отобранных игроков CS:GO, а каждый желающий сможет сыграть в новинку, когда она увидит свет летом 2023 года.