Игра переносится

В новом заявлении разработчик Weta Workshop отмечает, что игра все еще нуждается в доработке с точки зрения мультиплатформенности. Студия говорит, что ей "нужно немного больше времени, чтобы гарантировать, что каждый хоббит на каждой платформе сможет насладиться одинаково уютной игрой", сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление в соцсети X.

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Tales of the Shire выйдет на PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch и ПК в магазине Steam. Сейчас новая дата установлена на 29 июля 2025 года, если не будет новых изменений.

Мы хотим, чтобы эта игра была похожа на теплые объятия Средиземья, и заботимся о том, чтобы независимо от того, где вы играете, вы чувствовали себя в Шире, как дома. От причесок до самых пушистых тортов – каждая деталь будет уместной,

– говорит нам пресс-релиз.

Тестовая версия Tales of the Shire была доступна для игры в прошлом году. К сожалению, проект понравился не всем. Например, главный редактор Games Radar Эндрю Браун был разочарован, назвав игру "обычным симулятором жизни с тонким шпоном Средиземья". Он говорит, что, хотя "Сказки Шира" не отличаются от других, у игры есть потенциал. По его мнению, ей нужна лучшая графика, лучшие квесты и немного больше шарма.

Однако, судя по тому, что говорят разработчики, они сосредоточены не на этих улучшениях и исправлениях, а на мультиплатформенности. Остается надеяться, что с момента выхода демоверсии, создатели учли отзывы и предложения., а это дополнительное время будет использовано с пользой.

Смотрите трейлер игры Tales of the Shire: видео