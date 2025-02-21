Гра переноситься

У новій заяві розробник Weta Workshop зазначає, що гра все ще потребує доопрацювання з погляду мультиплатформенності. Студія каже, що їй "потрібно трохи більше часу, щоб гарантувати, що кожен гобіт на кожній платформі зможе насолодитися однаково затишною грою", повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення в соцмережі X.

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Tales of the Shire вийде на PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch та ПК в магазині Steam. Наразі нова дата встановлена на 29 липня 2025 року, якщо не буде нових змін.

Ми хочемо, щоб ця гра була схожа на теплі обійми Середзем'я, і дбаємо про те, щоб незалежно від того, де ви граєте, ви відчували себе в Ширі, як удома. Від зачісок до найпухнастіших тортів – кожна деталь буде доречною,

– говорить нам пресреліз.

Тестова версія Tales of the Shire була доступна для гри минулого року. На жаль, проєкт сподобався не всім. Наприклад, головний редактор Games Radar Ендрю Браун був розчарований, назвавши гру "звичайним симулятором життя з тонким шпоном Середзем'я". Він каже, що, хоча "Казки Ширу" не відрізняються від інших, у гри є потенціал. На його думку, їй потрібна краща графіка, кращі квести й трохи більше шарму.

Однак, судячи з того, що говорять розробники, вони зосереджені не на цих покращеннях і виправленнях, а на мультиплатформенності. Лишається сподіватися, що з моменту виходу демоверсії, творці врахували відгуки та пропозиції., а цей додатковий час буде використаний з користю.

Дивіться трейлер гри Tales of the Shire: відео