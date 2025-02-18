Варто зазначити, що свій перший мільйон студія продала лише за першу добу після релізу. Хоча для нового мільйона знадобилося значно більше часу, це все одно величезний успіх, який, здається, не збирається сповільнюватись, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Warhorse Studios.

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Два мільйони копій менш ніж за два тижні! Тост за всіх вас за те, що зробили #KCD2 тріумфальним,

– написали розробники.

Гра доступна на ПК, Xbox Series X/S та PlayStation 5, але студія не розкрила конкретних цифр по кожній з платформ. Єдиний висновок, який ми можемо зробити зараз, це те, що в Steam гру купили щонайменше 256 206 людей, оскільки це максимальний показник одночасного онлайну, встановлений 9 лютого. Але очевидно, що як у самому Steam, так і в інших магазинах, що продають ігри для ПК, їх значно більше.

Гра швидко поширюється через відгуки й так зване сарафанне радіо, оскільки рецензії на Kingdom Come: Deliverance 2 вражають: як оглядачі, так і самі гравці в захваті від її пропрацьованості, світу, історії, технічного стану, квестів та іншого.

Warhorse Studios не збирається ставити крапку:

Студія планує великі оновлення та преміумрозширення для своєї рольової гри.

Цієї весни оновлення додасть перукаря для подальшої кастомізації Генрі, режим Hardcore для гравців, які бажають отримати більш автентичний досвід, а також розведення коней.

Влітку, восени та взимку цього року студія планує випустити по одному сюжетному доповненню для продовження пригод Генрі.

Крім того, скоро додадуть можливість модифікації.

Усе це не може лишити байдужим, тож не дивно, що гра так швидко набирає аудиторію.