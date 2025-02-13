Що відомо

Хоча студія не назвала точну дату, вона каже, що це станеться "скоро". Щоб проілюструвати майбутні можливості, Warhorse Studios опублікувала кумедне зображення головного героя на коні, розмальованому наче зебра, але в блакитну та рожеву смужку, і з рибою в руці замість меча, пише 24 Канал.

Дивіться також У Kingdom Come: Deliverance 2 знайшли великодку, що натякає на Elden Ring

Для великих рольових ігор немає нічого незвичайного в тому, щоб розробники надавали їм підтримку модифікацій, але зазвичай це стається не так швидко після запуску. Для порівняння, для Baldur's Gate 3 знадобилося більше року, щоб додати офіційні модифікації, а для Hogwarts Legacy це сталося приблизно через два роки після запуску. Третій "Відьмак" узагалі випустив свій REDkit у 2024 році, через майже 10 років після виходу гри.

Богемія стане ще більш захоплюючою. Офіційна підтримка модифікацій для #KCD2 у Steamworks скоро з'явиться – слідкуйте за новинами,

– написали представники Warhorse Studios на сторінці в соцмережі X.

Наразі офіційна підтримка модів для Kingdom Come: Deliverance 2 підтверджена лише для ПК через Steamworks. Студія Warhorse вже отримала численні запити щодо потенційної підтримки модів для PS5 та Xbox Series X/S, але поки що не відповіла на них. Підтримка консольних модів все ще лишається досить нішевою річчю й таких ігор можна назвати лише кілька. Тому якщо ви віддаєте перевагу консолям, не варто занадто сильно сподіватися.

Нагадаємо, Kingdom Come: Deliverance 2 отримала дуже хороші відгуки як від оглядачів, так і від самих гравців. Вона продалася понад мільйоном копій лише за першу добу. Які результати зараз, поки що невідомо. Запуск модів допоможе ще більше розширити аудиторію.