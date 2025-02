Перша великодка Kingdom Come: Deliverance 2

Користувач із нікнеймом szpitalosw опублікував скриншот одного з моментів свого власного проходження на якому можна побачити скелет із глечиком на голові. При цьому він запитує, чи це натяк на Elden Ring. Точніше не на саму гру, а на стримера, відомого як "Let me solo her", котрий веде прямі ефіри, граючи в Elden Ring. Але він не просто грає, а робить це, не маючи на собі нічого, крім глека на голові та двох мечів. Це підіймає складність і без того важкої гри до небес, але притягує тисячі глядачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис автора на Reddit.

Рештки з глечиком на голові лежать на південному заході регіону Троскі. Їх можна легко пропустити, якщо не вивчати карту прискіпливо, як це зробив szpitalosw. Спочатку гравець не був упевнений, чи це дійсно те, про що він подумав, а тому він вирішив звернутися до інших гравців з проханням поділитися своїми думками.

В одній з відповідей йому сказали: "Якби поруч з ним лежали два мечі, це було б точно".

Але виявляється, біля цих решток дійсно спочатку лежали два мечі, але szpitalosw діяв швидше, ніж дійшов до думки про можливий натяк на Let me solo her, а тому встиг підібрати зброю ще до того, як зробив скриншот.

Я підняв обидва, перш ніж зрозумів, що це він,

– каже szpitalosw.



Великодка, що натякає на стримера Let me solo her, який грає в Elden Ring / Скриншот szpitalosw

Варто зазначити, що попередня частина була сповнена подібних великодок і натяків, тому нічого дивного, що вони знову тут. Крім того, розробники раніше заявляли, що Kingdom Come: Deliverance 2 була створена, щоб відчуватися духовним спадкоємцем двох інших класичних ігор, Morrowind і Oblivion. Тому, ймовірно, гравцям слід очікувати чимало натяків і на ці дві гри.

Де знайти

Якщо ви граєте в Kingdom Come: Deliverance 2, ви також можете відшукати рештки Let Me Solo Her та два його мечі. Для цього дивіться карту нижче, яку надав сам szpitalosw.



Де знайти великодку в Kingdom Come: Deliverance 2 / Скриншот szpitalosw