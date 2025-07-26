Valve внесла низку змін до інтерфейсу Steam, щоб створити більш структурований простір, де важливі посилання завжди під рукою. Поле пошуку тепер доступне на більшій кількості сторінок магазину, що полегшує навігацію. Про зміни компанія повідомила на спеціальній сторінці Steam, інформує 24 Канал.

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Пошук на платформі також зазнав значних покращень. Оновлена панель пошуку пропонує додаткові можливості:

перегляд популярних запитів інших користувачів,

швидкий доступ до нещодавно переглянутих ігор,

пошук за категоріями, тегами чи видавцями,

також розширений фільтр для детальнішого відбору.

Це дозволяє знаходити потрібний контент швидше і точніше. До речі, нещодавно Steam заблокувала деякі ігри сексуального характеру під тиском платіжних систем.

Крім того, Valve спростила доступ до популярних розділів. На головній сторінці з’явилася вкладка "Огляд", яка допомагає шукати ігри за популярністю, датою релізу, ціною чи наявністю знижок. Рекомендації тепер зібрані в окремому розділі, а категорії підлаштовуються під вподобання користувача, що робить пошук схожих ігор максимально зручним.

Компанія сподівається, що ці зміни зроблять використання Steam комфортнішим як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Щоб випробувати оновлення вже зараз, потрібно долучитися до бета-тестування через налаштування клієнта Steam у розділі "Інтерфейс".