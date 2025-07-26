Valve внесла ряд изменений в интерфейс Steam, чтобы создать более структурированное пространство, где важные ссылки всегда под рукой. Поле поиска теперь доступно на большем количестве страниц магазина, что облегчает навигацию. Об изменениях компания сообщила на специальной странице Steam, информирует 24 Канал.

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Поиск на платформе также претерпел значительные улучшения. Обновленная панель поиска предлагает дополнительные возможности:

просмотр популярных запросов других пользователей,

быстрый доступ к недавно просмотренным играм,

поиск по категориям, тегами или издателями,

также расширенный фильтр для более детального отбора.

Это позволяет находить нужный контент быстрее и точнее. Кстати, недавно недавно Steam заблокировала некоторые игры сексуального характера под давлением платежных систем.

Кроме того, Valve упростила доступ к популярным разделам. На главной странице появилась вкладка "Обзор", которая помогает искать игры по популярности, дате релиза, цене или наличию скидок. Рекомендации теперь собраны в отдельном разделе, а категории подстраиваются под предпочтения пользователя, что делает поиск похожих игр максимально удобным.

Компания надеется, что эти изменения сделают использование Steam комфортным как для новичков, так и для опытных пользователей. Чтобы опробовать обновление уже сейчас, нужно присоединиться к бета-тестированию через настройки клиента Steam в разделе "Интерфейс".