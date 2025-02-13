Что известно

Хотя студия не назвала точную дату, она говорит, что это произойдет "скоро". Чтобы проиллюстрировать будущие возможности, Warhorse Studios опубликовала забавное изображение главного героя на лошади, разрисованной как зебра, но в голубую и розовую полоску, и с рыбой в руке вместо меча, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Kingdom Come: Deliverance 2 нашли великодку, что намекает на Elden Ring

Для крупных ролевых игр нет ничего необычного в том, чтобы разработчики предоставляли им поддержку модификаций, но обычно это происходит не так быстро после запуска. Для сравнения, для Baldur's Gate 3 понадобилось больше года, чтобы добавить официальные модификации, а для Hogwarts Legacy это произошло примерно через два года после запуска. Третий "Ведьмак" вообще выпустил свой REDkit в 2024 году, спустя почти 10 лет после выхода игры.

Богемия станет еще более захватывающей. Официальная поддержка модификаций для #KCD2 в Steamworks скоро появится – следите за новостями,

– написали представители Warhorse Studios на странице в соцсети X.

Сейчас официальная поддержка модов для Kingdom Come: Deliverance 2 подтверждена только для ПК через Steamworks. Студия Warhorse уже получила многочисленные запросы о потенциальной поддержке модов для PS5 и Xbox Series X/S, но пока не ответила на них. Поддержка консольных модов все еще остается достаточно нишевой вещью и таких игр можно назвать лишь несколько. Поэтому если вы предпочитаете консоли, не стоит слишком сильно надеяться.

Напомним, Kingdom Come: Deliverance 2 получила очень хорошие отзывы как от обозревателей, так и от самих игроков. Она продалась более миллиона копий лишь за первые сутки. Какие результаты сейчас, пока что неизвестно. Запуск модов поможет еще больше расширить аудиторию.