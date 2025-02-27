Terminator 2D: Нет Fate– это общий проект Reef Entertainment (авторы Terminator: Resistance ) и британской студии Bitmap Bureau ( Final Vendetta, Xeno Crisis ). Игра выполнена в жанре аркадного экшена-платформера в стиле. Contra, рассказывает 24 Канал.

Читайте на сайте Steam Deck лидирует на рынке портативных консолей для ПК-игр– гаджет продается миллионами

Сюжет базируется на культовом фильме. Терминатор 2: Судный день", однако включает в себя оригинальные сцены и несколько альтернативных финалов. Игрокам предстоит бороться с редким металлическим убийцей Т-1000., управляя Сарой Коннор и Т-800, чтобы сорвать планы Skynet. Кроме того, будет возможность играть за Джона Коннора, ведя Сопротивление в будущее.

Переживите культовые моменты и откройте новые пути, играя за Сару, Джона и Т-800 в сюжете, что сочетает классические сцены с Т2: Судный день и неизвестные ранее истории из вселенной Терминатор,

– говорится в описании игры.

Особенности игры и дата выхода

Разработчики обещают увлекательный аркадный геймплей, стильную пиксельную графику, кинематографический саундтрек, рейтинговые таблицы и множество режимов: сюжетный, аркадный, бесконечный, тренировочный и т.д.

Трейлер Terminator 2D: No Fate

Смотрите также Разработка Star Wars Eclipse активно продолжается, а 2024 стал самым успешным в истории Quantic Dream

Релиз Terminator 2D: Нет Fate состоится 5 сентября на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.