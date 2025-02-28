Разработчики из PlayerUnknown Productions показали новый трейлер игры с огромным открытым миром, который обещает быть беспощадным к геймерам, информирует 24 Канал.

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"Самая сложная игра о выживании"

PlayerUnknown Productions поставили перед собой амбициозную цель: создать проект под названием Artemis, который должен стать неким "реалистичным Minecraft" с уклоном в многопользовательскую игру.

Для этой цели следующие три игры студии будут "самодостаточными проектами, но одновременно блоками для его построения" и первой из них является Prologue: Go Wayback!

Игра "заспавнит" вас в начальной точке и даст "инструменты, необходимые для выживания", а также карту и компас чтобы вы смогли добраться до конечной цели – метеостанции неподалеку. Звучит якобы достаточно просто?

Правда, попутно вам придется бороться со снегопадами, проливным дождем и штормами, ориентироваться в полной темноте и справляться с приступами голода и всем остальным "интересностям" многодневного выживания в Богом забытой местности.

В конце концов разработчики утверждают, что пытались создать "самую сложную игру о выживании, насколько это возможно", так что прогулка точно не будет легкой.

Трейлер игры: смотрите видео

В PlayerUnknown Productions отмечают, что хотят с помощью "машинного обучения" создавать огромные уникальные карты размером в тысячи километров и называют Prologue: Go Wayback! – первым жизнеспособным испытанием технологии, которую они создали для этого.

Испытать же эту игру можно будет в режиме раннего доступа уже летом 2025 года с предварительной ценой в 20 долларов США.