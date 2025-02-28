Недавно CD Projekt Red опубликовала 10-минутное видео о создании дебютного трейлера The Witcher 4, 24 Канал. Некоторые зрители заметили, что модель Цири в закулисных кадрах выглядит иначе, чем в самом ролике.

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Это дало повод для слухов о том, что студия могла изменить вид героини после критики трейлера.

На эти предположения отреагировал руководитель разработки The Witcher 4 Себастьян Калемба, который объяснил в своем микроблоге, что модель Цири осталась неизменной.

Он отметил, что в закулисном видео показано "сырые" кадры, еще без анимации лица, освещения и виртуальных кинематографических эффектов.



Старая и "новая" моделька Цири / Фото с X

Игра в процессе разработки

Калемба отметил, что подобные визуальные различия являются естественной частью разработки игры. По его словам, в различных форматах – трейлере, 3D-модели или непосредственно в геймплее – персонажи могут выглядеть по-разному.

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The Witcher 4 является экшн-RPG с открытым миром, которая разрабатывается на Unreal Engine 5. Игра пока что не имеет точной даты выхода. Известно, что по сюжету Цири прошла Испытание Травами и готовится стать ведьмой.