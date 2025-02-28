Нещодавно CD Projekt Red опублікувала 10-хвилинне відео про створення дебютного трейлера The Witcher 4, 24 Канал. Деякі глядачі помітили, що модель Цирі у закулісних кадрах виглядає інакше, ніж у самому ролику.

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Це дало привід для чуток про те, що студія могла змінити вигляд героїні після критики трейлера.

На ці припущення відреагував керівник розробки The Witcher 4 Себастьян Калемба, який пояснив у своєму мікроблозі, що модель Цирі залишилася незмінною.

Він зазначив, що у закулісному відео показано "сирі" кадри, ще без анімації обличчя, освітлення та віртуальних кінематографічних ефектів.



Стара і "нова" моделька Цирі / Фото з X

Гра в процесі розробки

Калемба наголосив, що подібні візуальні відмінності є природною частиною розробки гри. За його словами, у різних форматах – трейлері, 3D-моделі або безпосередньо в геймплеї – персонажі можуть виглядати по-різному.

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The Witcher 4 є екшн-RPG з відкритим світом, яка розробляється на Unreal Engine 5. Гра поки що не має точної дати виходу. Відомо, що за сюжетом Цирі пройшла Випробування Травами і готується стати відьмачкою.