Ролик, знятий у співпраці з Platige Image Studios, поєднує в собі дух книг Анджея Сапковського, східноєвропейський менталітет та передові технології, розповідає 24 Канал.

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Сюжет трейлера та задум

Основна ідея трейлера – переосмислення минулого та початок нової саги. У сюжеті молода дівчина Міона добровільно приносить себе в жертву чудовиську бауку, а Цирі намагається цьому запобігти. Обидві героїні виступають дзеркальним відображенням одна одної: Міона усвідомлює, що самопожертва неправильна, але не може піти проти традицій села, а Цирі як майбутня відьмачка розуміє це краще за всіх.

CDPR прагнула зберегти слов’янську атмосферу та передати філософію світу The Witcher:

Навколо лише відтінки сірого, немає абсолютної визначеності, тільки вибір між меншим і більшим злом.

Технічні особливості створення трейлера

Зйомки сцен із захопленням руху тривали 14 днів.

Щоб відтворити ефект зйомки на реальну камеру, у студії записували рухи операторів.

При появі магії в кадрі камера перемикається з ручного режиму на автоматичний, використовуючи віртуальні операторські інструменти (крани, доріжки тощо).

Для передачі кінематографічного ефекту розробники орендували реальне знімальне обладнання та експериментували з різними оптичними ефектами (викривлення, відблиски, розмиття, ефект боке).

Баук був відтворений за допомогою спеціальної конструкції, якою керували чотири людини, зображаючи суглоби та лапи монстра.

Unreal Engine 5 дозволив швидко тестувати ідеї та одразу оцінювати результат, що значно розширило творчі можливості команди.

Що буде далі

Наприкінці 10-хвилинного ролика на офіційному каналі CDPR керівник наративного відділу Філіп Вебер зазначив:

Вам доведеться оцінювати ситуації та приймати складні рішення, зокрема, що має статися після подій у трейлері.

Як створювати трейлер The Witcher 4

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На цей час The Witcher 4 перебуває в активній розробці, яка почалася восени 2024 року. Дата виходу гри та цільові платформи поки не оголошені, але відомо, що за сюжетом Цирі пройшла Процедуру Трав і готується стати справжньою відьмачкою.