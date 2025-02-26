Згідно з матеріалами, які передчасно з’явилися на сайтах Hobby Consolas, DSOGaming та Gamereactor, нова студія Reburn, заснована колишніми розробниками Metro, працює над футуристичним шутером La Quimera, розповідає 24 Канал.

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Разом із цими даними в мережу потрапив трейлер-анонс гри. Офіційної версії відео поки що немає, одна матеріали можна переглянути на форумі ResetEra.

Про що гра?

Події La Quimera розгортаються в мегаполісі Латинської Америки у 2064 році. За сюжетом, місцева поліція, оснащена екзоскелетами, веде боротьбу з могутнім кримінальним угрупованням.

Відомо, що за розробку сетингу та сценарію відповідає режисер "Драйву" Ніколас Віндінг Рефн.

Розробка та платформи

Reburn очолює колишній директор 4A Games Дмитро Лимар. До команди увійшли ветерани серії Metro, зокрема провідні ігрові дизайнери, художники та програмісти. Гра орієнтована на одиночний режим, але також міститиме кооператив на трьох гравців.



Сторінка La Quimera, ймовірно, вже скоро з'явиться в Steam / Фото Reburn

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Судячи з масштабності витоку, офіційний анонс La Quimera може відбутися найближчим часом. Згідно з матеріалами трейлера, реліз планується в Steam, однак наразі сторінка гри в магазині Valve недоступна.