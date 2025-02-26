Согласно преждевременно появившимся материалам, на сайтах Hobby Consolas, DSOGaming и Gamereactor, новая студия Reburn, основанная бывшими разработчиками Metro, работает над футуристическим шутером La Quimera, рассказывает 24 Канал.

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Вместе с этими данными в сеть попал трейлер-анонс игры. Официальной версии видео пока нет, одна материалы можно посмотреть на форуме ResetEra.

О чем игра?

События La Quimera разворачиваются в мегаполисе Латинской Америки в 2064 году. По сюжету, местная полиция, оснащенная экзоскелетами, ведет борьбу с могущественной криминальной группировкой.

Известно, что за разработку сеттинга и сценария отвечает режиссер "Драйва" Николас Виндинг Рефн.

Разработка и платформы

Reburn возглавляет бывший директор 4A Games Дмитрий Лымарь. В команду вошли ветераны серии Metro, в частности ведущие игровые дизайнеры, художники и программисты. Игра ориентирована на одиночный режим, но также будет содержать кооператив на трех игроков.



Страница La Quimera, вероятно, уже скоро появится в Steam / Фото Reburn

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Судя по масштабности утечки, официальный анонс La Quimera может состояться в ближайшее время. Согласно материалам трейлера, релиз планируется в Steam, однако, на данный момент, страница игры в магазине Valve недоступна.