У трейлері Ян і його копії сидять на дивані перед великим екраном, спостерігаючи за тим, як ще один його двійник проходить гру. Вони дають йому поради, активно жестикулюють і підбадьорюють, коли на екрані з’являється напис "Game Over", розповідає 24 Канал.

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Сюжет The Alters розповідає історію звичайного робітника Яна Дольського, який опинився у скрутному становищі після аварійної посадки на далекій планеті. Щоб вижити і керувати мобільною базою, яка потребує кількох людей для ефективного функціонування, він використовує унікальну речовину rapidium і створює кілька своїх альтернативних версій – так званих Alters.

Новий трейлер The Alters

Гравці підтримали перенесення виходу гри

Кілька тижнів тому стало відомо, що реліз The Alters переноситься з початку 2025 року. Розробникам знадобилося більше часу на доопрацювання проєкту та реалізацію всіх запланованих покращень.

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Попри чергове відтермінування, геймери позитивно відреагували на новину. Багато хто залишив схвальні коментарі під трейлером, підтримуючи студію у її прагненні довести гру до ідеалу.