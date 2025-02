Як це буде

Очікується, що фанатський проєкт можна буде переглянути вже цього літа, хоча незрозуміло, який у нього правовий статус і чи не виникнуть у творців проблеми з FromSoftware. Розробники гри цілком можуть звернути на стрічку увагу й домогтися її скасування, звинувативши фанатів у порушенні прав інтелектуальної власності, повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Фанатське аніме спочатку мало вийти наприкінці минулого року, але було перенесено на літо 2025 року. Режисер-постановник, який в інтернеті називає себе SteinsAlter, публікує тизери з моменту першого анонсу проєкту у 2024 році.

Останній з таких тизерів привернув увагу блогера Let Me Solo Her, котрий прославився тим, що б'ється з жорстокими босами без жодних обладунків, але з казаном на голові. Його популярність уже допомагає просувати проєкт серед інших фанатів, які дивляться стріми по Elden Ring. Така велика увага з боку аудиторії може пригальмувати бажання правовласника подати до суду, оскільки у відповідь компанія може отримати лавину хейту.

Тизер аніме Elden Ring: відео

Хай там як, Let Me Solo Her каже, що нетерпінням чекає на аніме у всесвіті Elden Ring. Він навіть розповів, що вже бачив частину проєкту "за лаштунками", і побачене його вразило.

Я мав задоволення спостерігати за роботою цієї команди за лаштунками, і вони, якщо чесно, готують щось дивовижне. Сподіваюся, ви схвильовані так само, як і я,

– написав блогер на своїй сторінці в X.

Судячи з коментарів шанувальників, можна з упевненістю сказати, що вони справді схвильовані й також очікують на реліз.

На жаль, очікувати на щось тривале, чи навіть на цілий серіал, не варто. Судячи з усього, аніме буде коротким, у межах п'яти хвилин. Сюжет наразі невідомий, як і точний день релізу.