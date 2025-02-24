Бути чи не бути

Джордж Мартін добре відомий своїми навичками прокрастинації. 76-річний письменник готовий займатися буквально будь-чим, лиш би не писати "Вітри зими" та "Мрії про весну" в рамках свого фентезійного циклу про Вестерос. Він відволікається на інші книги, пише сценарії, розважається на фестивалях і дає інтерв'ю. Тепер він прийшов на IGN Fan Fest 2025, де зробив найбільший на цей момент натяк на те, що Elden Ring дійсно може з'явитися у форматі фільму, але каже, що існує суттєва перешкода для його потенційної участі в цьому проєкті, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Варто зазначити, що розробники з FromSoftware та видавець Bandai Namco значною мірою спиралися на участь Мартіна, коли рекламували свою гру, тому логічно припустити, що його хотіли б залучити й для розробки екранізації. У грі навіть титри починаються зі слів про те, що світ Elden Ring був створений керівником FromSoftware Хідетакі Міядзакі та Джорджем Р. Р. Мартіном.

Під час IGN Fan Fest 2025 його прямо запитали про те, чи приєднається він до потенційного фільму/серіалу або продовження гри у вигляді другої частини. У своїй відповіді Мартін обійшов стороною Elden Ring 2, але зробив великий натяк на те, що екранізація таки може бути в роботі.

Я не можу сказати про це занадто багато, але є деякі розмови про те, щоб зняти фільм за мотивами Elden Ring. Побачимо, чи вийде він, і якою буде моя участь у ньому, я не знаю,

– сказав Мартін.

Разом із тим він каже, що робота над "Вітрами зими" є найбільшою перешкодою для нього, оскільки він нібито намагається якомога швидше дописати книгу: "Я запізнився з виходом моєї останньої книги на кілька років, тож це також обмежує кількість речей, які я можу зробити", – каже він.

Насправді запізнився він уже на добрих років 10, якщо не більше. Мартін сам це визнає щоразу, коли про це говорить, але каже, що "не знає як це відбувається день за днем".