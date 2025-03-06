Як це буде

Фонд історії відеоігор узяв інтерв'ю у Гейл Тілден, яка з 1983 по 2007 рік працювала у Nintendo. Вона очолювала відділ маркетингу, контролюючи буквально все. Під її керівництвом були і пристрої, і численні ігри, і експансія за кордон. Тепер вона каже, що люди постійно дзвонили з пропозиціями зняти фільм про Зельду, повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar. Однак відповідь завжди була однакова: "ні".

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Гейл Тілден каже, що навіть сама особисто питала у Шіґеру Міямото, чи погодиться він на екранізацію, якщо сам Стівен Спілберг хоче зняти фільм про Зельду. І знову ж таки, його відповідь була незмінною.

На цьому все закінчилося. Відповідь завжди була "ні",

– каже Тілден.

Ми не знаємо, чому він зайняв таку непохитну позицію. Але можна припустити, що це було пов'язано з не дуже доброю графікою в ті часи. У 1993 році вийшла стрічка "Брати Супер Маріо". З роками вона стала чимось на кшталт культового фільму, але відразу після релізу її вважали абсолютною катастрофою. Там не було нічого від веселої тональності ігор, на яких заснована історія.

Але потім, у 2023 році, вийшла "Суперсімейка братів Маріо" – анімаційний фільм, який підірвав касові збори завдяки історії, набагато ближчій до оригінальних ігор. Саме після успіху цього фільму Nintendo об'єдналася з Sony для спільного фінансування фільму про Зельду під керівництвом Веса Болла, режисера трилогії "Той, що біжить лабіринтом" і "Королівство планети мавп".

Цього разу Шіґеру Міямото виступив одним із продюсерів фільму. Хоча він не хотів, щоб про Зельду знімали фільм ще на початку нульових, інший старожил Nintendo, Йошіо Сакамото, був "відкритий для пропозицій" щодо гри, над якою працював він сам, Metroid. Повідомлення про права на екранізацію Metroid з'являлися протягом усіх 00-х років, і в якийсь момент легендарний режисер бойовиків Джон Ву вже працював над створенням фільму.

Гейл Тілден каже, що вони мали "кілька зустрічей щодо фільму" Metroid.

Це зайняло багато часу. Ми говорили про те, хто має зіграти Самус. Це має бути Шарліз Терон? А може...? Ні, вона не підходить. Так чи інакше, мова йшла про те, кого з актрис вони могли б бачити на ролі Самус, але ми так ні на чому і не зупинилися,

– сказала Тілден.

Вона додає, що фільм Metroid вимагав би "значного" бюджету, а на той час єдиним "жіночим бойовиком", який вийшов, був "Жінка-кішка" з Геллі Беррі, і він не мав великого успіху.

Наразі невідомо, коли може вийти фільм про Зельду. Імовірно, на цей момент ще немає навіть сценарію.