Ранее известный инсайдер Nate the Hate (также известный как NateDrake) заявлял, что обновленный Oblivion выйдет в июне 2025 года. В то же время старший редактор The Verge Том Уоррен отмечал, что релиз ожидается поздней весной или в начале лета, рассказывает 24 Канал.

Читайте на сайте Bethesda анонсировала "захватывающие планы" по Starfield

Теперь Nate the Hate утверждает, что игра может выйти еще до июня. В ответ на вопрос пользователя, Nate the Hate уточнил, что анонс запланирован на март или апрель.

А по данным источников портала Video Games Chronicle, релиз состоится уже в апреле.

Относительно официального анонса, то, по информации Nate the Hate и Video Games Chronicle, презентация ремейка может состояться уже в ближайшие недели.

Что известно о ремейке

Ранее сообщалось, что обновленную версию The Elder Scrolls IV: Oblivion разрабатывает студия Virtuos. Ремейк использует движок Unreal Engine 5 для новой графики, тогда как оригинальный движок Gamebryo отвечает за геймплей и физику.

По данным MP1st, ремейк получит улучшения в по меньшей мере шести игровых системах:

блокировка ударов

выносливость

стелс-механика

стрельба из лука

система получения повреждений

обновленный интерфейс

А тем временем стали известны некоторые детали The Elder Scrolls VI. События игры будут разворачиваться в провинциях Хаммерфелл и Хай-Рок. Карта будет включать 12 или 13 крупных городов, морские битвы, и возвращение драконов. Игра получит новую систему развития персонажа, строительство крепостей, а также возможность исследовать морские и подводные просторы.

Смотрите также Фанат Bethesda вычислил дату релиза The Elder Scrolls 6

К годовщине оригинала?

The Elder Scrolls IV: Oblivion дебютировала 20 марта 2006 года на PC и Xbox 360. Это означает, что через неделю игра будет отмечать 19-ю годовщину. Есть вероятность, что анонс ремейка приурочат именно к этой дате.