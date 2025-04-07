Збір грошей на Star Citizen стартував ще у 2012 році на платформі Kickstarter, де вдалося зібрати понад 2 мільйони доларів, розповідає 24 Канал.

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Надалі кампанію перенесли на офіційний сайт гри: 100 мільйонів було зібрано у 2015 році, 300 мільйонів – у 2020-му, 600 мільйонів – у 2023-му, і 700 мільйонів – навесні минулого року.

Нині сума перевищила 800 мільйонів доларів, причому рекордним став тиждень із 23 по 30 березня – коли зібрали понад 4 мільйони доларів. До речі, станом на початок 2025 року Star Citizen зібрала 774 мільйони доларів.

Організатори повідомили, що цьогорічний фестиваль CitizenCon відбудеться 11 жовтня під назвою CitizenCon Direct у форматі онлайн-трансляції на платформах Twitch та YouTube. Глядачів очікують численні анонси, сюрпризи та можливість взаємодії з розробниками з будь-якої точки світу.

Рішення відмовитися від традиційного формату CitizenCon пояснили зосередженістю команди на розробці сюжетної гри Squadron 42, події якої розгортаються у всесвіті Star Citizen. Її реліз запланований на 2026 рік.

Попри масштабність проєкту, Star Citizen досі перебуває на стадії альфа-версії. Повноцінний реліз (версія 1.0) не має встановленої дати. Гравців обіцяють занурити у MMO-пісочницю з PvP, PvE та небойовим геймплеєм, розвиненою системою професій, гільдій, сюжетною кампанією та контентом для ендґейму.