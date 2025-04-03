Раніше GTA V вже кілька разів додавали до бібліотеки Game Pass, але виключно для консольної версії Xbox, нагадує 24 Канал. Востаннє гра була доступна для передплатників із липня 2023 року по січень 2024-го.

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Ще влітку минулого року інсайдер Tez2 заявив, що Rockstar Games готує PC-версію GTA V для Game Pass, але з того часу нових подробиць не було.

Однак тепер, за даними розсилки Rockstar Games, гра повернеться в Game Pass до кінця квітня та буде доступна одразу на Xbox, ПК і хмарному сервісі Xbox Cloud Gaming (xCloud).

Очікується, що офіційний анонс від Microsoft може відбутися найближчим часом, адже компанія вже представила першу хвилю ігор для Game Pass у квітні.

Еволюція GTA V та технічні оновлення

Grand Theft Auto V вийшла у вересні 2013 року для PS3 і Xbox 360. Пізніше гру портували на PS4 і Xbox One (листопад 2014 року), а згодом – на ПК (квітень 2015 року).

У березні 2022 року гра отримала оновлену версію для PS5 та Xbox Series X/S з покращеннями графіки та продуктивності.

Місяць тому ці технічні оновлення стали доступними і для ПК-версії, у зв’язку з чим GTA V було розділено на дві редакції – класичну (Legacy) та покращену (Enhanced).