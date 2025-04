Nintendo Switch 2 отримала збільшений корпус та оновлені контролери Joy-Con, які тепер кріпляться магнітно, що забезпечує надійніше з’єднання, розповідає 24 Канал. Також у пристрої з’явилася нова підставка, що може відхилятися назад, додатковий порт USB Type-C для заряджання у настільному режимі або підключення камери.

Дисплей консолі збільшився до 7,9 дюйма з роздільною здатністю 1080p, що є значним поліпшенням у порівнянні з 6,2-7 дюймовими екранами попередньої версії, які мали лише 720p. Також заявлена підтримка до 120 кадрів за секунду для сумісних ігор. Хоча Nintendo не використала OLED-технологію, LCD-матриця з підтримкою HDR забезпечує яскраве та деталізоване зображення.



Nintendo Switch 2 / Фото Nintendo

Оновлені Joy-Con 2 отримали збільшені кнопки SL і SR, а також додаткову кнопку "C" для функції GameChat, що дозволяє спілкуватися з друзями прямо під час гри завдяки вбудованому мікрофону. Nintendo обіцяє ефективну систему шумозаглушення. Крім того, контролери можуть використовуватися як мишка у певних іграх, наприклад у Metroid Prime 4 Beyond.

До речі, напередодні Asus і Xbox натякнули на спільний випуск портативної консолі. Офіційної інформації поки що немає, але співпраця Asus та Xbox викликає великий інтерес серед геймерів.

Потужніший процесор і швидша пам’ять

Nintendo Switch 2 оснащена 256 ГБ внутрішньої пам’яті, що значно більше за 32 ГБ у першій версії консолі. Нові карти пам’яті червоного кольору забезпечать швидший запис і зчитування даних, а підтримка microSD Express дозволить розширити сховище. Проте старі SD-карти не будуть сумісні з пристроєм.

Оновлена док-станція дозволяє запускати ігри у роздільній здатності до 4K при 60 FPS на телевізорі. Також передбачено вбудований вентилятор для підтримання оптимальної температури під час тривалих ігрових сесій. Аудіосистема отримала технологію 3D-звуку, що покращить якість звучання навіть без додаткових акустичних систем.



Консоль отримала вбудований вентилятор / Фото Nintendo

Ігри та зворотна сумісність

Nintendo Switch 2 підтримуватиме три категорії ігор:

Оригінальні ігри, розроблені спеціально для нової консолі. Ігри для першого Switch завдяки зворотній сумісності (за винятком окремих проєктів). Спеціальні версії існуючих ігор із покращеною графікою та новими функціями.

На презентації Nintendo показала Mario Kart World – динамічну гру у відкритому світі з можливістю участі 24 гравців в одному заїзді. Гра має змінні сезони, час доби та погодні ефекти, що підкреслює нові технічні можливості Switch 2.



Ігри з Nintendo Switch матимуть покращені версії / Фото Nintendo

Класичні ігри для Switch, що отримають оновлення, матимуть нові функції. Наприклад, у Mario Party Jamboree для Switch 2 буде підтримка камери та режим миші для Joy-Con.



Joy-Con підтримуватиме функцію мишки / Фото Nintendo

Два випуски Zelda отримають можливість ведення нотаток через смартфон. А Metroid Prime 4 на Switch 2 працюватиме у 4K при 60 FPS або 1080p при 120 FPS, а також підтримуватиме керування мишкою.



Колекція ігор Game Cube / Фото Nintendo

Користувачі, які вже мають оригінальні ігри для Switch, зможуть отримати версію для Switch 2 безкоштовно у вигляді завантажуваного оновлення.

Підтримка сторонніх ігор та нові аксесуари

Крім ексклюзивних проєктів Nintendo, сторонні видавці також представили низку портованих ігор для Switch 2, зокрема:

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Elden Ring: Tarnished Edition

Hades II

Street Fighter VI

Split Fiction

EA Sports FC

Madden NFL

Hogwarts Legacy (із підтримкою миші)

Yakuza 0 Director’s Cut

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Hitman: World of Assassination

Nintendo підтвердила, що підписка Nintendo Switch Online переноситиметься на Switch 2. Передплатники розширеного пакету матимуть доступ до класичних ігор для GameCube, зокрема The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur II та F-Zero GX, які отримають покращену графіку та вищу роздільну здатність. Крім того, компанія випустить бездротовий контролер GameCube спеціально для цієї бібліотеки.

Також представлено новий контролер Switch 2 Pro із додатковими задніми кнопками та можливістю їх перепризначення. У ньому передбачено аудіороз’єм для навушників.



Nintendo Switch 2 Pro Controller / Фото Nintendo

Функція GameShare дозволить ділитися іграми в локальній мережі, а окремий аксесуар – камера для Nintendo Switch 2 – забезпечить можливість відеочатів і трансляцій у певних іграх.



Камера Nintendo Switch 2 / Фото Nintendo

Ціна та дата виходу

Nintendo Switch 2 надійде у продаж за стартовою ціною 449,99 долара, що на 50% дорожче за оригінальний Switch, який коштував 299,99 долара. Спеціальне видання консолі з грою Mario Kart World буде доступне за 499,99 долара.

Презентація Nintendo Treehouse

Після основного анонсу компанія проведе два стріми Nintendo Treehouse: Live, які не виходили з 2023 року, коли готувався реліз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Стрім Nintendo 3-4 квітня / Фото Nintendo

Стріми розпочнуться 3 та 4 квітня о 17:00 за київським часом. Вони будуть присвячені геймплею ігор для Nintendo Switch 2, хоча їх назви поки не розголошуються. Стежити за трансляціями можна буде на YouTube.