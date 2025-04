Nintendo Switch 2 получила увеличенный корпус и обновленные контроллеры Joy-Con, которые теперь крепятся магнитно, что обеспечивает более надежное соединение, рассказывает 24 Канал. Также в устройстве появилась новая подставка, что может отклоняться назад, дополнительный порт USB Type-C для зарядки в настольном режиме или подключения камеры.

Дисплей консоли увеличился до 7,9 дюйма с разрешением 1080p, что является значительным улучшением по сравнению с 6,2-7 дюймовыми экранами предыдущей версии, которые имели только 720p. Также заявлена поддержка до 120 кадров в секунду для совместимых игр. Хотя Nintendo не использовала OLED-технологию, LCD-матрица с поддержкой HDR обеспечивает яркое и детализированное изображение.



Nintendo Switch 2 / Фото Nintendo

Обновленные Joy-Con 2 получили увеличенные кнопки SL и SR, а также дополнительную кнопку "C" для функции GameChat, что позволяет общаться с друзьями прямо во время игры благодаря встроенному микрофону. Nintendo обещает эффективную систему шумоподавления. Кроме того, контроллеры могут использоваться как мышка в определенных играх, например в Metroid Prime 4 Beyond.

Кстати, накануне накануне Asus и Xbox намекнули на совместный выпуск портативной консоли. Официальной информации пока нет, но сотрудничество Asus и Xbox вызывает большой интерес среди геймеров.

Более мощный процессор и более быстрая память

Nintendo Switch 2 оснащена 256 ГБ внутренней памяти, что значительно больше 32 ГБ в первой версии консоли. Новые карты памяти красного цвета обеспечат более быструю запись и считывание данных, а поддержка microSD Express позволит расширить хранилище. Однако старые SD-карты не будут совместимы с устройством.

Обновленная док-станция позволяет запускать игры в разрешении до 4K при 60 FPS на телевизоре. Также предусмотрен встроенный вентилятор для поддержания оптимальной температуры во время длительных игровых сессий. Аудиосистема получила технологию 3D-звука, что улучшит качество звучания даже без дополнительных акустических систем.



Консоль получила встроенный вентилятор / Фото Nintendo

Игры и обратная совместимость

Nintendo Switch 2 будет поддерживать три категории игр:

Оригинальные игры, разработаны специально для новой консоли. Игры для первого Switch благодаря обратной совместимости (за исключением отдельных проектов). Специальные версии существующих игр с улучшенной графикой и новыми функциями.

На презентации Nintendo показала Mario Kart World – динамическую игру в открытом мире с возможностью участия 24 игроков в одном заезде. Игра имеет сменные сезоны, время суток и погодные эффекты, что подчеркивает новые технические возможности Switch 2.



Игры с Nintendo Switch будут иметь улучшенные версии / Фото Nintendo

Классические игры для Switch, что получат обновление, будут иметь новые функции. Например, в Mario Party Jamboree для Switch 2 будет поддержка камеры и режим мыши для Joy-Con.



Joy-Con будет поддерживать функцию мышки / Фото Nintendo

Два выпуска Zelda получат возможность ведения заметок через смартфон. А Metroid Prime 4 на Switch 2 будет работать в 4K при 60 FPS или 1080p при 120 FPS, а также поддерживать управление мышкой.



Коллекция игр Game Cube / Фото Nintendo

Пользователи, которые уже имеют оригинальные игры для Switch, смогут получить версию для Switch 2 бесплатно в виде загружаемого обновления.

Поддержка сторонних игр и новые аксессуары

Кроме эксклюзивных проектов Nintendo, сторонние издатели также представили ряд портированных игр для Switch 2, в частности:

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Final Fantasy VII Remake Intergrade Final Fantasy VII Remake

Elden Ring: Tarnished Edition

Аид II

Street Fighter VI

Split Fiction

EA Sports FC

Madden NFL

Hogwarts Legacy (с поддержкой мыши)

Yakuza 0 Director's Cut

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Hitman: World of Assassination

Nintendo подтвердила, что подписка Nintendo Switch Online будет переноситься на Switch 2. Подписчики расширенного пакета будут иметь доступ к классическим играм для GameCube, в частности The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur II и F-Zero GX, которые получат улучшенную графику и высокое разрешение. Кроме того, компания выпустит беспроводной контроллер GameCube специально для этой библиотеки.

Также представлен новый контроллер Switch 2 Pro с дополнительными задними кнопками и возможностью их переназначения. В нем предусмотрен аудиоразъем для наушников.



Nintendo Switch 2 Pro Controller / Фото Nintendo

Функция GameShare позволит делиться играми в локальной сети, а отдельный аксессуар – камера для Nintendo Switch 2 – обеспечит возможность видеочатов и трансляций в определенных играх.



Камера Nintendo Switch 2 / Фото Nintendo

Цена и дата выхода

Nintendo Switch 2 поступит в продажу по стартовой цене 449,99 доллара, что на 50% дороже оригинального Switch, который стоил 299,99 доллара. Специальное издание консоли с игрой Mario Kart World будет доступно за 499,99 доллара.

Презентация Nintendo Treehouse

После основного анонса компания проведет два стрима Nintendo Treehouse: Live, которые не выходили с 2023 года, когда готовился релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Стрим Nintendo 3-4 апреля / Фото Nintendo

Стримы начнутся 3 и 4 апреля в 17:00 по киевскому времени. Они будут посвящены геймплею игр для Nintendo Switch 2, хотя их названия пока не разглашаются. Следить за трансляциями можно будет на YouTube.