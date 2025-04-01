В своем тизере Asus обещает "новый уровень геймплея". Кроме того, новое устройство, вероятнее всего, могут показать на ближайшем мероприятии Xbox, рассказывает 24 Канал.

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Анонс новой портативки Asus

Примечательно, что оригинальную ROG Ally компания анонсировала 1 апреля, и многие поначалу посчитали это шуткой. По этой причине объявление преемника именно в этот день выглядело бы вполне логичным.

Остается много открытых вопросов. Если Asus действительно готовит новую версию ROG Ally, какие аппаратные компоненты она получит? Какую роль в этом устройстве играет Xbox? Хотят ли компании размыть грань между Xbox и ПК с помощью этой консоли? Будет ли это устройство на базе Windows с дополнительными функциями Xbox, или речь идет о чем-то совсем другом?

Также неизвестно, на каких процессорах будет работать потенциальная новая версия ROG Ally. Сохранит ли Asus сотрудничество с AMD, как в предыдущем поколении? Если да, то получит ли консоль новый Ryzen Z2 Extreme или еще более мощное решение?

Сейчас официальной информации нет, но сотрудничество Asus и Xbox вызывает немало интереса среди геймеров. К тому же следующая Xbox может ввести настолько большие изменения, что вообще больше не будет консолью. Вполне возможно, что компания уже сейчас начинает этот путь.