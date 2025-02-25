Игру впервые анонсировали еще летом 2020 года, но в течение нескольких лет она не имела официальной даты выхода. Только в июне 2023 года разработчики заявили, что планируют выпустить Fable в 2025 году, а слухи указывали на четвертый квартал, рассказывает 24 Канал.

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Однако, как сообщил глава Xbox Game Studios Крейг Данкан в новом выпуске Official Xbox Podcast, руководство решило дать команде больше времени на разработку, поэтому премьера переносится на 2026 год.

"Ожидание точно будет оправдано"

Данкан выразил "безоговорочную уверенность" в Playground Games и том, что студия подготовит для игроков в новой Fable. По его словам, игра сохранит классический британский юмор, великолепный геймплей и собственную версию королевства Альбион.

Он также отметил, что это будет "самая красивая версия Альбиона" за всю историю серии, которая глубоко вдохновлена предыдущими частями, но в то же время будет иметь уникальный стиль.

Новый геймплей: бои, диалоги и удары по куркам

Во время подкаста разработчики показали 50-секундный отрывок "пре-альфа" геймплея, где можно увидеть бои, монстров, диалоги и даже традиционный для серии удар по куркам. Версию видео без комментариев Данкана опубликовали отдельно.

Fable – новый трейлер игры

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Fable выйдет на PC, Xbox Series X|S и будет доступна в Game Pass. Как отмечает редактор Windows Central Джез Корден, боевая система в игре создается с учетом The Witcher 3, а также предусмотрена возможность выбора персонажа между мужчиной и женщиной.