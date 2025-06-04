По словам Хуанга, в устройстве появятся специализированные процессоры на базе технологии искусственного интеллекта, которые улучшают геймплей в режиме реального времени, информирует 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Хуанг назвал три основных направления, в которых Nintendo Switch 2 делает прорыв.

Во-первых , консоль имеет самую современную графику среди мобильных устройств – в частности, полную аппаратную поддержку трассировки лучей.

, консоль имеет самую современную графику среди мобильных устройств – в частности, полную аппаратную поддержку трассировки лучей. Во-вторых , она поддерживает технологию HDR, которая обеспечивает более яркие сцены и глубокие тени.

, она поддерживает технологию HDR, которая обеспечивает более яркие сцены и глубокие тени. В-третьих, архитектура консоли позволяет сохранить обратную совместимость с предыдущими играми.

Отдельно Хуанг остановился на новых возможностях в сфере ИИ. По его словам, специальные процессоры способны точнее прорисовывать изображения, добавлять живости и вообще повышать качество геймплея прямо во время игры.

Он заметил, что Nintendo Switch 2 – это не просто новое игровое решение, а, по его словам, “новая глава, достойная видения Ивата-сан”, вспомнив бывшего CEO Nintendo Сатору Ивату, который не дожил до выхода оригинальной версии Switch.

А тем временем новые Nintendo Switch 2 уже попали в руки некоторых геймеров. Однако до официального старта продаж они абсолютно бесполезны, ведь нуждаются в специальном программном обеспечении, которое появится в первый день продаж.