По словам вице-президента по техническим операциям CD Projekt Red Шарля Трембле, версия Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 предлагает геймерам знакомый опыт, информирует 24 Канал.

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Он также отметил, что играть можно будет как с контроллерами, так и в дороге, наслаждаясь изображением на LCD-экране с поддержкой переменной частоты обновления (VRR). Трембле подчеркнул, что это – "лучшая портативная версия игры".

Согенеральный директор CD Projekt Адам Бадовский добавил, что в версии для Switch 2 игроки смогут управлять катанами в игре с помощью контроллеров Joy-Con.

В ролике, длящемся три минуты, демонстрируются фрагменты игрового процесса именно с Nintendo Switch 2. Трембле также назвал порт "самым киберпанковым способом играть в Cyberpunk 2077".

Cyberpunk 2077 на Switch 2

Cyberpunk 2077 в Ultimate Edition (вместе с дополнением Phantom Liberty) поступит в продажу одновременно с запуском Nintendo Switch 2 – 5 июня. Стоимость игры на гибридной консоли составит 70 долларов.

Напомним, Cyberpunk 2077 стала первой подтвержденной игрой для недавно представленной новой консоли Switch 2 с поддержкой интеллектуального масштабирования Nvidia DLSS. По информации Digital Foundry, в игре используется старая версия DLSS, базирующаяся на сверточных нейронных сетях.