В публикации на платформе X Вермей отметил, что сначала GTA 4 планировали выпустить 16 октября 2007 года, но в июле того же года решили перенести релиз на 29 апреля 2008 года, информирует 24 Канал.

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Он предположил, что подобное решение относительно GTA 6 может быть принято в августе этого года, во время квартального отчета Take-Two, если разработка будет отставать от графика.

Сейчас официальная дата выхода GTA 6 запланирована на осень 2025 года. Ожидается, что компания Take-Two Interactive предоставит обновленную информацию о релизе игры во время следующего финансового отчета, который ждут 15 мая 2025 года.

GTA 6 станет первым крупным релизом Rockstar Games с момента выхода Red Dead Redemption 2 в 2018 году. Игра разворачивается в вымышленном городе Вайс-Сити, вдохновленном Майами, и представит двух главных героев – Джейсона и Люсию. Планируется, что игра выйдет на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а версия для ПК может появиться позже.

Аналитики предупреждают, что возможный перенос релиза GTA 6 может иметь значительное влияние на игровую индустрию, поскольку многие студии планируют свои выпуски, избегая конкуренции с этой игрой.

Фанаты с нетерпением ждут новостей о GTA 6, надеясь получить больше деталей во время предстоящего отчета Take-Two.