У публікації на платформі X Вермей зазначив, що спочатку GTA 4 планували випустити 16 жовтня 2007 року, але в липні того ж року вирішили перенести реліз на 29 квітня 2008 року, інформує 24 Канал.

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Він припустив, що подібне рішення щодо GTA 6 може бути прийняте в серпні цього року, під час квартального звіту Take-Two, якщо розробка відставатиме від графіка.

Наразі офіційна дата виходу GTA 6 запланована на осінь 2025 року. Очікується, що компанія Take-Two Interactive надасть оновлену інформацію про реліз гри під час наступного фінансового звіту, який чекають 15 травня 2025 року.

GTA 6 стане першим великим релізом Rockstar Games з моменту виходу Red Dead Redemption 2 у 2018 році. Гра розгортається у вигаданому місті Вайс-Сіті, натхненному Маямі, і представить двох головних героїв – Джейсона та Люсію. Планується, що гра вийде на платформах PlayStation 5 та Xbox Series X/S, а версія для ПК може з'явитися пізніше.

Аналітики попереджають, що можливе перенесення релізу GTA 6 може мати значний вплив на ігрову індустрію, оскільки багато студій планують свої випуски, уникаючи конкуренції з цією грою.

Фанати з нетерпінням чекають на новини про GTA 6, сподіваючись отримати більше деталей під час майбутнього звіту Take-Two.