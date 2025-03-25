GTA VI стане першою новою частиною серії за 12 років. Її вихід запланований на осінь 2025 року, і поки Rockstar не зробить офіційної заяви щодо точної дати релізу, інші компанії не поспішають анонсувати власні великі проєкти на четвертий квартал року, розповідає 24 Канал з посиланням на The Game Bussiness.

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Ігри Rockstar постійно відтягують на себе величезні гроші і, що ще важливіше, час гравців. Ми не хочемо опинитися поруч із цим [чорним отвором] і працюємо над кількома варіантами для наших проєктів,

– заявив керівник одного з видавництв.

За словами ще одного неназваного представника індустрії, компанії намагатимуться уникнути "зони удару" GTA VI, зміщуючи власні релізи на три тижні вперед або назад. Він також зазначив, що аналогічну стратегію використають й інші видавці.

Побоювання компаній не безпідставні. На момент виходу у вересні 2013 року GTA V забезпечила 50% усього виторг від продажу відеоігор у США, а у Великій Британії гра займала 89% усіх проданих копій (і 94% виторгу від продажів ігор).

"Що, якщо ми відкладемо реліз до 2026 року, а Rockstar вчинить так само? Чи встигнемо ми знову змінити дату, чи доведеться відсунути гру ще далі?" – хвилюється керівник однієї з європейських студій.

Журналісти The Game Business припускають, що потенційні переноси можуть зіграти на користь Nintendo. Компанія готується до випуску консолі Switch 2 восени 2025 року, і відсутність такого потужного конкурента, як GTA 6, може сприяти її успіху.

Хай там що, а вихід GTA 6 точно стане непересічною подією, яка змінить світ багатьох геймерів. Нещодавно відомий функціонер навіть зробив прогноз про те як вихід GTA 6 вплине на індустрію.