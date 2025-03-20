Відомий ігровий функціонер вважає що вихід довгоочікуваної Grand Theft Auto 6 позитивно вплине на усю ігрову індустрію, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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GTA 6 поверне людей у геймінг

Поки Джозеф Фарес з Hazelight будує плани на майбутнє, Грег Райс – колишній голова PlayStation Creators у Sony Interactive Entertainment та віцепрезидент з розвитку бізнесу в Double Fine, поділився власною думкою щодо наступного проєкту Rockstar.

Він поспішив розвіяти страхи щодо того, що гра може "захопити усю увагу" геймерів, чим нашкодить індустрії.

Райс вважає, що слід очікувати на діаметрально протилежний ефект.

Я думаю, що індустрія достатньо зріла, що є простір для цього (GTA 6, – ред.) та для інших речей також. Це буде поєднання і будуть ігри, які будуть успішними в часи GTA 6, тому що вони зовсім інші, але вона також поверне набагато більше людей в екосистему (індустрії, – ред.),

– вважає Грег.

Райс має на увазі те, що вихід GTA 6 змусить чимало геймерів таки відкинути сумніви та придбати консолі теперішнього покоління, що своєю чергою гарантуватиме ріст індустрії.

На думку Райса, придбавши PS5 чи новий Xbox, дехто не гратиме в ніщо інше окрім творіння Rockstar, але чимало людей все ж зацікавляться й іншими проєктами, що буде лише плюсом для усіх.