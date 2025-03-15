Одна з найбільш легендарних постатей в історії ігрової індустрії полюбляє час від часу відповідати на електронні листи фанатів і нещодавно допитливий геймер запитав керманича Valve у що той грав останнім часом та отримав цікаву інформацію, повідомляє 24 Канал.

До теми Ґейбу Ньюеллу 59: стисла біографія, цікаві факти та меми про живу легенду ігрової індустрії

Ньюелл в захваті від STALKER 2 Серце Чорнобиля

У соцмережі X з'явився скриншот листування геймера з легендарним розробником Ґейбом Ньюеллом.

1 березня допитливий шанувальник надіслав Ґабену лист, де запитав у які відеоігри той взагалі грає, а вже 3 березня неочікувано отримав відповідь.

Останнім часом я до біса багато грав у STALKER 2. Я мав би дійти до четвертої кінцівки завтра, а потім розберусь в що гратиму далі,

– написав Ґейб.

Отож, очільник Valve витратив дуже багато часу на гру української студії GSC Game World та вподобав її настільки, що вирішив самотужки побачити практично всі кінцівки STALKER 2: Серце Чорнобиля.