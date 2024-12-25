Редакція 24 Каналу підготувала цей посібник, який детально розглядає кожну кінцівку, пояснює, як її досягнути і що гравець отримує перед фінальними титрами.

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Важливо! Стаття містить ключові сюжетні спойлери, тож не рекомендуємо читати її під час проходження гри, якщо для вас це критично.

Ключові місії та важливий вибір

Рішення, які визначають кінцівку гри, розгортаються протягом трьох основних місій: Тонка матерія, Небезпечні зв'язки та Останнє бажання. Кожна місія пропонує два варіанти розвитку подій, які визначають долю Скіфа.

Ці вибори незворотні, якщо тільки гравець не повернеться до попереднього збереження, що додає ваги кожному рішенню. Кожен вибір глибоко впливає на репутацію Скіфа, його стосунки з фракціями та подальшу подорож, що робить це рішення значущим.

Фінал "Варти": Чудовий новий світ

Ця кінцівка об'єднує Скіфа з полковником Коршуновим і НДІЧАЗ, чиїми спільними амбіціями є контроль і нейтралізація Зони, знищення притаманних їй небезпек і непередбачуваності.

Перший вибір

Місія : Тонка матерія

: Тонка матерія Вибір : "Життя для живих".

: "Життя для живих". Наслідок: Скіф відкидає Шрама і фракцію "Іскра", перетворивши їх на супротивників.

Другий вибір

Місія : Небезпечні зв'язки

: Небезпечні зв'язки Вибір : "Я тобі не ворог".

: "Я тобі не ворог". Наслідок: Скіф укладає союз із "Вартою", взявши на себе зобов'язання виконати їхню місію зі знищення Зони.

Пояснення фіналу "Варти"

У фіналі "Варти" Коршунов успішно захоплює контроль над Зоною, усуваючи її аномалії, небезпеки та унікальність. У той час як Скіф здобуває стабільність, якої прагнув і власне житло.

Однак він стає пішаком авторитарного режиму. Колись таємнича і небезпечна природа Зони згасає, замінюючись стерильним порядком і наглядом. Ціна безпеки втрата свободи та дива, а сутність Зони непоправно змінюється.

Фінал "Іскри": Сьогоднішній день ніколи не закінчиться

Ця кінцівка розповідає про вірність Скіфа Шраму та фракції "Іскра", які мріють про вічну Світлу Зону утопічний притулок, вільний від страждань і смерті.

Перший вибір

Місія : Тонка матерія.

: Тонка матерія. Вибір : "Вічна весна".

: "Вічна весна". Наслідок: Скіф приєднується до "Іскри" та реалізує їх бачення кращої Зони.

Другий вибір

Місія : Небезпечні зв'язки

: Небезпечні зв'язки Вибір : "[Втеча]".

: "[Втеча]". Наслідок: Скіф стає ворогом "Варти", а Ріхтер стає союзником.

Пояснення фіналу "Іскри"

У фіналі "Іскри" Скіф прокидається у перевтіленій Світлій Зоні, що вирує життям і сяє неземним золотистим відтінком. Скіф, Шрам, Ріхтер та інші збираються біля вогнища поряд з баром у Заліссі. Усі дякують Скіфу за порятунок, але щось не так, особливо, якщо звернути увагу на напис "Залісся".

За мить картинка змінюється і ми розуміємо, що Світла Зона виявляється галюцинацією, яка замикає своїх мешканців у вигаданому раю, засліплюючи їх від похмурої реальності.

Фінал Стрільця: Вона ніколи не буде вільною

Цей шлях зводить Скіфа зі Стрільцем, загадковою постаттю, чия непохитна відданість Зоні змушує його захищати її від тих, хто прагне її експлуатувати, заподіяти шкоду або контролювати.

Перший вибір

Місія : Тонка матерія

: Тонка матерія Вибір : "Життя для живих".

: "Життя для живих". Наслідок: Скіф відкидає Шрама та "Іскру", закріпивши за ними статус ворогів.

Другий вибір

Місія : Небезпечні зв'язки

: Небезпечні зв'язки Вибір "[Втеча]".

"[Втеча]". Наслідок: Скіф постає проти "Варти" і стає їхнім супротивником.

Третій вибір

Місія : Останнє бажання

: Останнє бажання Вибір : "Потсріл".

: "Потсріл". Наслідок: Скіф стріляє в доктора Кайманова за наказом Стрільця, усуваючи таким чином найбільшу загрозу для Зони, за словами легендарного сталкера. Тепер Скіф агент Стрільця, який захищає Зону від небезпек

Пояснення фіналу Стрільця

У цій кінцівці Стрілець жертвує власною свободою, щоб захистити Зону, запобігаючи будь-якому зовнішньому втручанню. Тепер ніхто не може покинути Зону чи проникнути в неї.

Скіф стає постійним мешканцем Зони, живучи в ізоляції як її охоронець. Хоча Зона захищена від зовнішніх загроз, це відбувається ціною свободи як для Стрільця, так і для Скіфа.

Зона залишається такою ж загадковою і небезпечною, як і раніше, але її таємниці назавжди закриті від зовнішнього світу.

Фінал за Скіфа або Кайманова: Проєкт Y

Ця кінцівка втілює бачення доктора Кайманова про вільну Зону, яка процвітає незалежно, без контролю та знищення.

Перший вибір

Місія : Тонка матерія

: Тонка матерія Вибір : "Життя для живих".

: "Життя для живих". Наслідок: Скіф розриває зв'язки з "Іскрою" та відкидає їхні переконання.

Другий вибір

Місія : Небезпечні зв'язки

: Небезпечні зв'язки Вибір "[Втеча]".

"[Втеча]". Наслідок: Скіф виступає проти Варти та розриває союз з цією фракцією стаючи їх ворогом.

Третій вибір

Місія : Останнє бажання

: Останнє бажання Вибір : "[Опустити зброю]".

: "[Опустити зброю]". Наслідок: Скіф відмовляється стріляти в доктора Кайманова, який натомість вирішує померти від Викиду, що насувається на його дім. У певному сенсі, він ніби повертається до свого творіння. Скіф вирішує прийняти бачення доктора щодо Зони – не контрольованої чи знищеної, а звільненої.

Пояснення фіналу Скіфа

У фіналі "Кайманова" Скіф заходить у капсулу, щоб здійснити мрію доктора про вільну Зону. Цей вибір призводить до спонтанної появи нових Зон по всьому світу, назавжди змінюючи відносини людства з природним і надприродним.

Хоча нова реальність приховує в собі небезпеку, вона представляє нову еру досліджень і відкриттів. Кінцівка передбачає глибокий зсув, оскільки людство змушене адаптуватися до розширення Зони, її загадкового впливу та потенційних небезпек.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля відкриває перед гравцем захоплюючу історію з доленосними виборами від яких залежить подальший розвиток подій та фінал гри. Складний сюжет та важливі рішення гарантують, що кожне проходження – це глибоко особиста подорож у саме серце Зони, яке ви ніколи не забудете.