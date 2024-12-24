Спекуляції про можливу версію гри для PlayStation 5 виникли після того, як бізнесмен Максим Кріппа, співвласник та інвестор GSC Game World, натякнув, що розпочалася робота над портуванням гри на "інші платформи", повідомляє 24 Канал з посиланням на tech4gamers.

А тим часом STALKER 2 отримав фінальний патч 2024 року: що виправили розробники

Ці чутки підживили згадки про давній витік документів Microsoft, який відбувся ще у 2021 році. Там мовилося про тримісячний консольний ексклюзив для S.T.A.L.K.E.R. 2.

У своїй відповідь Григорович заперечив будь-які плани щодо додаткових релізів для платформ. У розмові з Tech4Gamers він сказав:

Ми повністю зосереджені на розробці (і зараз підтримуємо) версії для ПК та Xbox Series X/S. Ми не коментуємо витоки, чутки чи спекуляції. Повторюю, що версії S.T.A.L.K.E.R. для PC та Xbox Series X/S – єдині, які ми розробили та підтримуємо.

Успіх STALKER 2

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийшла 20 листопада для ПК (у Steam, GOG, Microsoft Store та Epic Games Store), Xbox Series X/S та Game Pass. За два дні після релізу продажі перевищили 1 мільйон копій, і Кріппа підтвердив, що гра вже окупила витрати на її розробку.

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З моменту свого дебюту гра отримала безліч оновлень, включаючи масивний патч 1.1, який вніс 1 800 змін і важив 110 ГБ. Останній патч, версія 1.13, став останнім оновленням до 2024 року. GSC Game World планує випустити наступне оновлення на початку 2025 року.