Крім того, розробники гри поділилися планами щодо підтримки гри у 2025 році, повідомляє 24 Канал. Вони продовжать працювати над грою, патчами, доповненнями та мультиплеєрним режимом.

А тим часом Українська художниця вразила мережу картиною найвідомішої аномалії зі STALKER 2: Серце Чорнобиля

Деталі патчу 1.1.3

Останній патч, розміром 7,4 ГБ у Steam і 9,4 ГБ на Xbox, вносить критичні виправлення для покращення ігрового процесу:

Виправлено помилку в сюжетній місії "Дорога до фундаменту", де важливий NPC міг зникнути з Палацу культури "Енергетик".

Виправлено проблеми з незбереженням налаштувань інверсії осей після перезапуску гри.

Виправлено втрату контролю, коли гравці намагалися вивчити артефакт після пострілу та перезавантаження.

Виправлено кілька вильотів гри, зокрема спричинених помилками ACCESS_VIOLATION.

Реалізовано тимчасове вирішення проблеми аварійного завершення роботи програми під час компіляції шейдерів шляхом пропуску підготовчого етапу.

Майбутні оновлення та плани

GSC Game World підтвердила, що патч 1.1.3 буде останнім оновленням у 2024 році. Наступний патч, запланований на початок 2025 року, міститиме дорожню карту з описом майбутнього розвитку та покращень гри.

Гравці можуть розраховувати на нові покращення та новий контент у 2025 році, оскільки GSC Game World продовжує розвивати успіх цієї довгоочікуваної гри.

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Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийшла 20 листопада 2024 року на ПК (через Steam, GOG, Microsoft Store та Epic Games Store), Xbox Series X|S та Game Pass. За словами співвласника GSC, протягом двох днів після релізу гра перевищила 1 мільйон проданих копій і вийшла на рівень фінансової прибутковості.