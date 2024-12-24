Спекуляции о возможной версии игры для PlayStation 5 возникли после того, как бизнесмен Максим Криппа, совладелец и инвестор GSC Game World, намекнул, что началась работа над портированием игры на "другие платформы", сообщает 24 Канал со ссылкой на tech4gamers.

А тем временем STALKER 2 получил финальный патч 2024 года: что исправили разработчики

Эти слухи подпитали упоминания о давней утечке документов Microsoft, которая состоялась еще в 2021 году. Там говорилось о трехмесячном консольном эксклюзиве для S.T.A.L.K.E.R. 2.

В своей ответ Григорович отрицал любые планы по дополнительным релизам для платформ. В разговоре с Tech4Gamers он сказал:

Мы полностью сосредоточены на разработке (и сейчас поддерживаем) версии для ПК и Xbox Series X/S. Мы не комментируем утечки, слухи или спекуляции. Повторяю, что версии S.T.A.L.K.E.R. для PC и Xbox Series X/S – единственные, которые мы разработали и поддерживаем.

Успех STALKER 2

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля вышла 20 ноября для ПК (в Steam, GOG, Microsoft Store и Epic Games Store), Xbox Series X/S и Game Pass. За два дня после релиза продажи превысили 1 миллион копий, и Криппа подтвердил, что игра уже окупила затраты на ее разработку.

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С момента своего дебюта игра получила множество обновлений, включая массивный патч 1.1, который внес 1 800 изменений и весил 110 ГБ. Последний патч, версия 1.13, стал последним обновлением до 2024 года. GSC Game World планирует выпустить следующее обновление в начале 2025 года.