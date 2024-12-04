Чтобы помочь в вашем путешествии по Зоне, 24 Канал подготовил полный перечень известных кодов к сейфам и дверям в Зоне, сгруппированных по локациям. Этот перечень будет обновляться и дополняться по мере обнаружения новых кодов.

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  • Код двери туннеля подземного доступа к Сфере (За семью печатями): 2765
  • Код от раздевалки военного склада: 0690
  • Код сейфа электростанции: 1708
  • Код двери лаборатории следственного изолятора (Ответы платные): 2605
  • Код от тюрьмы (Путь к спасению): 2603
  • Код от тайника на мусороперерабатывающей станции: 2711
  • Код тайника Монолита (Пересменка): 0505
  • Код двери "Умного винта": 1268
  • Код двери станции технического обслуживания железной дороги: 2468
  • Код двери Лаборатории гидродинамики: 4824
  • Код сейфа доктора Далина: 2006
  • Код сейфа переговорной башни: 030794
  • Код двери морского контейнера: 2777
  • Код тайника на гидроэлектростанции: 0666
  • Код двери технического туннеля Скорчера: 1287975
  • Код двери лаборатории X15: Неизвестно.
  • Код двери северной военной части: 2110
  • Код сейфа: 195726.
  • Код дамбы Янтарь: 5578
  • Код двери: 240983
  • Юг от книжного магазина – тайник журналиста Код: 2021
  • Юго-запад от ЦПК: 13263622

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Эти коды предоставляют доступ к критически важным ресурсам и предметам, что делает их бесценными для выживания в Зоне. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы получить максимум наград, спрятанных в запертых сейфах и дверях S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.