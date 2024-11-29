Цель поиска "Короны" не одна, вы можете выполнять специальный квест, охотиться за ценными артефактами, или целенаправленно искать конкретный предмет, сообщает 24 Канал. Как бы там ни было, а мы поможем вам найти то, что нужно.

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Квест на поиск "Короны": откуда начать

Чтобы начать поиски артефакта "Корона" в рамках специального задания, нужно отправиться на локацию Затон и найти заброшенный сухогруз "Султанск" (ранее известный как "Скадовск"). Здесь у местного продавца можно получить важное задание (платят 10000 купонов). Его цель – найти и доставить артефакт "Корона".

Нужное место расположено на локации Болото, что на южнее Затона. Расстояние до этой точки составляет примерно 1,2 километра от "Султанской", поэтому путь будет относительно коротким.

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Местонахождение артефакта "Корона" / Скриншот 24 Канала

Подготовка к походу и поиск артефакта и артефакта

Будьте готовы к столкновениям с мутантами: на пути могут появиться собаки и снорки, поэтому рекомендуем вооружиться дробовиком SPSA-14, взять несколько аптечек, а также не забыть о бинтах, продукты и несколько банок энергетика или воды.

На входе в болота вы найдете затонувший поезд. Пройдите узким проходом поверх него, избегая аномалий, а приблизившись к железнодорожным путям держите оружие наготове, ведь рядом с точкой интереса вас будут ждать зомбированные военные.

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Точное место поиска "Короны" / Скриншот 24 Канала

В конце заброшенной железнодорожной дороги, вы увидите старый сканер НИИЧАЗ. Внутри сканера вы найдете аномалию "Корона".

Где найти артефакт Корона
Сканер содержит нужный артефакт / Скриншот 24 Канала

Что делать после нахождения артефакта?

После того как вы нашли "Корону", у вас есть несколько вариантов:

  • Выполнить квест вернув артефакт продавцу на "Султанской" и получить вознаграждение.
  • Использовать артефакт для улучшения снаряжения. "Корона" повышает характеристики физической защиты и выносливости костюма, что делает ее ценным предметом для сталкеров, которые часто попадают в стычки.
  • Продать другим торговцам или сталкерам. Если вы не планируете использовать "Корону", ее можно выгодно продать и получить купоны.

Характеристики Короны
Характеристики артефакта "Корона" / Скриншот 24 Канала

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Как видите, "Корона" – это не только способ заработка, но и реальное преимущество в выживании в суровых условиях Зоны. Так что успехов в поисках, и счастливой охоты, сталкер!