STALKER 2 стал настоящим хитом в Steam, а разработчики из GSC Game World уже успели отчитаться о 1 миллионе проданных копий, но последние данные свидетельствуют о еще большем успехе проекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на VGI.

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Больше всего игру покупают не в Украине

По информации портала Video Game Insights, который исследовал дистрибуцию STALKER 2: Сердце Чернобыля в Steam, в период с 20 до 25 ноября было продано более 1,4 миллиона копий игры.

Дополняет эту цифру распределение приобретений по странам, которое может удивить.

Оказывается, что больше всего STALKER 2 пришелся по душе американским геймерам. Их доля среди 1,4 миллиона проданных копий составила целых 22%. Следом расположилась Украина с показателем в 16% от общего количества.

Также отдельного внимания заслужили Китай и Германия – по 7%.

Подробная инфографика / Фото VGI

Такой хороший старт дает надежду, что однажды доход от игры оправдает смелые ожидания экспертов Forbes на радость разработчикам и всем украинским геймерам.