STALKER 2 став справжнім хітом у Steam, а розробники з GSC Game World вже встигли відзвітувати про 1 мільйон проданих копій, але останні дані свідчать про ще більший успіх проєкту, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGI.

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Найбільше гру купують не в Україні

За інформацією порталу Video Game Insights, який дослідив дистрибуцію STALKER 2: Серце Чорнобиля в Steam, в період з 20 до 25 листопада було продано понад 1,4 мільйона копій гри.

Доповнює цю цифру розподіл придбань за країнами, який може здивувати.

Виявляється, що найбільше STALKER 2 припав до душі американським геймерам. Їхня частка серед 1,4 мільйона проданих копій склала цілих 22%. Слідом розташувалася Україна з показником у 16% від загальної кількості.

Також окрему увагу заслужили Китай та Німеччина – по 7%.

Детальна інфографіка / Фото VGI

Такий гарний старт дає надію, що одного дня дохід від гри справдить сміливі очікування експертів Forbes на радість розробникам та усім українським геймерам.