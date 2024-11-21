Багатостраждальний STALKER 2: Серце Чорнобиля нарешті вийшов у світ, а сотні тисяч геймерів кинулися переживати нові пригоди у Зоні. Прогнозується, що гра принесе неймовірний прибуток студії GSC Game World, інформує 24 Канал з посиланням на думку експертів Forbes.

До теми Думки критиків розділилися – перші враження та оцінки STALKER 2: Серце Чорнобиля

Бюджет гри достеменно невідомий

Бюджет першої частини STALKER, що вийшла у далекому 2007 році, склав приблизно 5 мільйонів доларів.

Зрозуміло, що з плином часу витрати на розробку ігор суттєво зросли. Нова частина точно обійшлася GSC набагато дорожче.

Засновник команди NAVI Олександр Кохановський, наприклад, вважає, що бюджет Серця Чорнобиля склав 30-60 мільйонів доларів. Більш розкутий у своїй оцінці інвестиційний партнер Smok Ventures Томаш Косьцельняк.

Я бачив оцінки, що загальний бюджет STALKER 2 навіть вищий, близько $100 мільйонів,

– думає він.

Оцінка ймовірних прибутків вражає уяву

Коли вкладаєш настільки великі кошти в проєкт, то ясним чином очікуєш від нього гарного прибутку. Експерти вважають, що STALKER 2: Серце Чорнобиля зможе покрити такі шалені фінансові ризики.

Цікаво, що продажі STALKER: Shadow of Chernobyl за всі роки перевищили 15 мільйонів копій (згідно з даними видавців Koch Media).

Згаданий вище Косьцельняк розповів, що аби заробити тих самих 100 мільйонів, грі потрібно продатися тиражем у 3-4 мільйони копій у перший рік, що є цілком реальним для з такою великою фанатською спільнотою.

Амбітний у своїй оцінці засновник студії AB Games та колишній проєктний менеджер GSC Game World Антон Большаков.

Я не маю сумнівів, що STALKER. 2 буде першою грою, придуманою та створеною українцями, що зібрала понад 1 мільярд доларів у світі,

– каже він.

Станом на зараз піковий онлайн гравців у Steam перевищив 113 тисяч геймерів (за даними порталу SteamDB), а на вихідних прогнозують, що цей показник сягне 200, а то й 300 тисяч.

Також слід не забувати про користувачів консолі Xbox та підписку Game Pass, хоча й невідомо скільки коштів GSC принесла (й чи принесла узагалі) угода з Microsoft.

З усім тим, бажаємо розробникам аби слова Большакова стали пророчими, адже STALKER 2: Серце Чорнобиля важлива не лише у розрізі вітчизняної ігрової індустрії, а й у справі представлення України світові. Саме тому хочеться, щоб проєкт став якомога успішнішим.