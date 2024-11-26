Перший післярелізний патч для шутера з відкритим світом S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийде в період з 25 листопада по 1 грудня для ПК та Xbox, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку гри в Steam.
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Що виправлять в патчі
Оновлення покликане виправити численні технічні недоліки, які впливали на ігровий процес з моменту релізу гри 20 листопада.
Згідно з анонсом GSC Game World у Steam, патч включатиме:
- Виправлення проблем з розподілом пам'яті та збоїв.
- Виправлення помилок у сюжетних квестах для забезпечення плавного проходження.
- Коригування цін на апгрейд зброї та поведінки NPC під час викидів.
- Відновлення відсутньої анімації обличчя та неправильно розміщених NPC.
- Виправлення візуальних збоїв, зокрема вивихнутих частин тіла та проблем з одягом.
- Покращено якість та стабільність візуальних ефектів.
- Вдосконалення відображення діалогових завдань, виправлення текстових помилок та відсутніх підказок взаємодії.
Заплановані майбутні покращення
Розробники також виділили області, які планується поліпшити в майбутніх оновленнях. Серед них – коригування мертвих зон аналогових стіків та системи A-Life, яка керує поведінкою NPC та диких тварин у Зоні.
Гравці повідомляли про численні помилки в системі A-Life, такі як нестабільна поява NPC, які GSC Game World пообіцяла полагодити.
Ми хочемо ще раз запевнити вас, що докладемо всіх можливих зусиль для постійного вдосконалення S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Ми дуже цінуємо ваші відгуки та пропозиції,
– заявила студія.
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Вражаючий старт української гри
Попри технічні недоліки, S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля продемонстрував багатообіцяючі продажі: за перші два дні було продано понад 1 мільйон копій. Гра доступна на ПК (через Steam, GOG, Microsoft Store та EGS), Xbox Series X|S та Game Pass. Сьогодні про гру продовжує говорити увесь світ, а обговорення щодо її технічного стану та атмосфери не вщухають.