Журналіст Eurogamer ще довго шкодуватиме про свій огляд на STALKER 2: Серце Чорнобиля, хоча він породив, ймовірно, найвідоміший мем з гри, інформує 24 Канал.

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Дизайн сірників розцінили як "націоналізм"

У своєму матеріалі про довгоочікуваний проєкт GSC Game World журналіст Брендан Колдуелл виклав доволі специфічну думку стосовно звичайної пачки сірників, яка є одним з "квестових" предметів у грі.

Оглядача не влаштувало те, що паперова коробочка була у кольорах прапора України, адже це, на його думку, ніщо інше як прояв непотрібного націоналізму.

Хоча шутер від першої особи, випущений цього тижня, не нападає на гравця явними посиланнями на той конфлікт, що триває, але невеликі проблиски українського націоналізму проглядають крізь нього – кольори прапора на коробці сірників, поле маків, що позначає моторошне місце відпочинку загиблих воїнів,

– написав він в огляді.

Фанати гри у соцмережі X не пропустили цього повз та вибухнули праведним гнівом й ну дуже кумедними мемами у відповідь на абсурдну заяву.

Найсмішніші відповіді

Зокрема, журналісту вказали на те, що розробники STALKER 2 просто використали одні з найпопулярніших сірників у країні.

Далі сторінка порталу Маніфест представила Eurogamer "стіл середньостатистичного гравця STALKER 2".

Користувач під ніком Плюгаве жабеня наголосив, що такі сірники є "легендарним пластом української культури" та поділився власним татуюванням з їхнім зображенням.

А профіль Останній Капіталіст кумедно обіграв страхи західного суспільства щодо націоналізму як такого.

Ну й на завершення 2D художник під ніком Bast-Imret опублікував просто фантастичну роботу, де поєднав такий "націоналістичний" дизайн пачки з тематикою гри, перетворивши козака у справжнього Сталкера.

Загалом, можна з впевненістю сказати, що користувачі X відстояли честь STALKER 2 та виграли цей "сірниковий конфлікт".