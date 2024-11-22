Після багатьох років очікування геймери нарешті кинулися досліджувати оновлену Зону в STALKER 2, а деякі вже встигли зробити доволі цікаві відкриття, повідомляє 24 Канал.

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Стерненко завітав "по роботі"

Користувач X під ніком Кухтя підмітив неймовірну схожість одного з неігрових персонажів гри на відомого волонтера, блогера та активіста Сергія Стерненка.

Відшукати віртуального протеже Сергія можна в дальньому затемненому кутку бару в локації Залісся.

Допис геймера завірусився в просторах українського сегмента X та за кілька годин набрав понад 40 тисяч переглядів і 2 тисячі вподобань.

Найголовнішим в цьому стало те, що сам Стерненко відреагував на таку цікавинку.

Я там по окремій справі заскочив, треба було дещо взяти для роботи,

– написав той жартома.

Ймовірно, це далеко не остання цікава знахідка, яку приховує унікальний відкритий світ STALKER 2: Heart of Chornobyl.