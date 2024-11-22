У S.T.A.L.K.E.R. 2 ви можете померти на кожному кроці. Аномалії, мутанти, бандити – все це очікує на вас у кожній локації, куди б ви не пішли. Перш за все, вам варто не забувати про часті збереження. Наприклад, ви можете налаштувати автозбереження, яке тут, на щастя є. Але навіть у такому випадку вам може знадобитися зробити це вручну, щоб не втратити пройдений шлях. Видання GamesRadar, журналісти якого вже награли не одну годину, склало низку порад, які вам точно знадобляться, пише 24 Канал.

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Небезпеки на кожному кроці

"Якщо щось виглядає небезпечним, то так воно і є. Якщо ні, то, ймовірно, так воно і є", – пише Леон Герлі, автор оригінального матеріалу. S․T․A․L․K․E․R․ 2 – це гра, яка любить вас убивати. Ви маєте бути готові до того, що вас може вбити будь-що і будь-хто. Чуєте підозрілий шум? Так, це до вас наближається смерть. Підозріло тихо? За вами вже полює мутант. Навіть сховавшись у шафі, ви не зможете бути повністю в безпеці.

Тож варто бути надзвичайно уважними до оточення. Журналіст радить "підходити до всього так, ніби воно збирається раптово і безжально" на вас накинутись і прикінчити. Так ви будете краще підготовлені до того, з чим неминуче зіткнетеся.

Зберігайтеся перед тим, як щось робити

S․T․A․L․K․E․R․ 2 – неймовірно жорстка гра, і хоча в ній є автозбереження, вони не завжди такі регулярні, як вам хотілося б.

Оскільки тут також є багато варіантів вибору, ви можете використовувати збереження, щоб перевірити, якими будуть результати. Такі речі, як допомога чи вбивство якогось персонажа, або рішення про те, кому віддати датчики, можуть мати дуже різні результати, які вплинуть на всю подальшу історію. Експериментуйте, перш ніж вирішити, що робити далі.

Завжди розряджайте будь-яку знайдену зброю, щоб забрати боєприпаси

Ви вб'єте багато NPC у Зоні. Всі вони мають зброю. Якщо ви виберете зброю ворога, коли будете грабувати його тіло, ви можете розрядити її, відокремивши набої. Звикайте робити це постійно, тоді у вас ніколи не закінчаться набої.

Леон Герлі пише, що таким способом він мав "так багато набоїв, що їх продаж став корисним способом заробити трохи грошей на стороні".



S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля / Скриншот 24 Каналу

Ремонтуйте зброю та спорядження за першої нагоди, навіть якщо здається, що ремонт ще не потрібен

Візьміть собі за звичку платити майстру за ремонт зброї та спорядження в S․T․A․L․K․E․R․ 2 щоразу, коли повертаєтесь на базу. Усе має свій ресурс, і якщо підтримувати його на 100%, або якомога ближче до нього, воно працюватиме краще.

Перше, що ви, мабуть, помітите, – це те, що зношена зброя заклинює, і вам доводиться перезаряджати її, щоб прочистити патронник. Але з часом може погіршуватися і втрачати ефективність узагалі все – від протигазів до броні.

Шукайте хрестики на компасі, які позначають тіла, які ви можете пограбувати

У цій грі немає жодних корисних індикаторів, які могли б вас зорієнтувати. Єдиний виняток — це те, що всі мертві тіла поблизу позначені на вашому компасі маленьким хрестиком. Після шаленої перестрілки легко втратити сліди всіх, кого ви застрелили, тому це просто знахідка для пошуку тіл, які можна пограбувати.

Завжди перевіряйте їх, адже більшість ворогів має боєприпаси, їжу та медикаменти.

Гранати

Гра не дає ніяких індикаторів гранат. Коли ви чуєте, як ворог каже, що збирається використати гранату, це буде єдиним попередженням, яке ви отримаєте. Найкращим варіантом у цей момент буде просто втекти з місця, де ви знаходитесь, і зробити це якнайшвидше.

Гранати легко вб'ють вас миттєво, і навіть стіна може не врятувати. Тому просто покиньте місце, де зараз стоїте чи сидите, оскільки саме туди зараз прилетить.

Слідкуйте за індикаторами біля здоров'я, щоб відстежувати кровотечі та інші стани

Поруч зі здоров'ям та витривалістю можна побачити три важливі індикатори, які нададуть важливу інформацію:

Кровотеча . Якщо ви побачите червоні краплі крові, це означає, що у вас кровотеча від поранення. Використовуйте пов'язку. Ви отримаєте невеликий приріст здоров'я, але головна перевага полягає в тому, що вона зупиняє поступову втрату здоров'я, яку спричиняє кровотеча, якщо її не лікувати.

. Якщо ви побачите червоні краплі крові, це означає, що у вас кровотеча від поранення. Використовуйте пов'язку. Ви отримаєте невеликий приріст здоров'я, але головна перевага полягає в тому, що вона зупиняє поступову втрату здоров'я, яку спричиняє кровотеча, якщо її не лікувати. Вага . Якщо ви бачите відповідну позначку ваги, це означає, що ви носите занадто багато речей. Це може призвести до виснаження вашої витривалості, а може і до того, що ви не зможете стрибати.

. Якщо ви бачите відповідну позначку ваги, це означає, що ви носите занадто багато речей. Це може призвести до виснаження вашої витривалості, а може і до того, що ви не зможете стрибати. Їжа. Голод представлений маленькою піктограмою курячої гомілки і він погіршує бойові характеристики. Основна їжа, яку ви будете мати в будь-який момент часу — це хліб, ковбаса, згущене молоко або консерви, тому з'їжте одну з них з вашого інвентарю, щоб зменшити голод.

Якщо ви повертаєтесь на базу, візьміть якомога більше речей на продаж, навіть якщо це вас перевантажить

Зазвичай у S․T․A․L․K․E․R․ 2 ви хотітимете подорожувати з відносно порожніми кишенями, оскільки система обтяження може змусити вас повільніше пересуватися, заблокує стрибки та виснажить вашого персонажа.

Але цим можна знехтувати, якщо ви повертаєтесь на базу. Збирайте все, що попадається під руку, щоб потім продати це й отримати якомога більше грошей. Не забувайте, що ремонт речей коштує дорого, тож ці гроші допоможуть вам підтримувати бойову форму.



S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля / Скриншот 24 Каналу

Ідіть на звуки пострілів

Блукаючи Зоною, ви час від часу чутимете постріли десь далеко. З'ясуйте, звідки вони лунають і йдуть туди, щоб ретельно дослідити ситуацію, адже там можуть бути можливості для здобичі.

Спочатку завжди тримайтеся подалі, щоб з відстані з'ясувати, що відбувається і хто бере участь у перестрілці. Адже якщо виживе вороже угрупування, ви негайно пожалкуєте, що туди прийшли. Однак, якщо вони будуть ослаблені, ви легко можете добити їх і забрати Всі цінні речі.

Завжди перевіряйте журналістські схованки, коли є можливість

Після того, як ви виконаєте перші кілька основних місій, з вами зв'яжеться таємничий персонаж зі списком журналістських схованок, які ви зможете знайти впродовж гри. Завжди варто шукати їх, коли ви потрапляєте в нові райони, оскільки вони містять ряд хороших речей, які, здається, створені для того, щоб допомогти вам – кращу зброю, броню і так далі.

Якщо ви відстежите їх, як тільки наблизитесь до них, то отримаєте значну перевагу в плані спорядження.