Реліз

S․T․A․L․K․E․R․ 2: Серце Чорнобиля випустили через 15 років після першої частини. Ця гра стала культовою не лише серед українських гравців, а й серед шанувальників по всьому світу. Компанія з цього приводу опублікувала листа, звернувшись до гравців: "Попри всі труднощі, гра дійсно вийшла. Наш найбільший проєкт, наша власна історія та лист любові до України. Більше ніж через 15 років, двері в Зону знову відчинені", – написали розробники в своєму зверненні, яке цитує 24 Канал.

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Гра розроблялась досить довго. Уперше студія GSC Game World анонсувала нову частину ще у 2010 році, попередньо запланувавши реліз на 2012 рік. Однак українська студія зіткнулася з фінансовими труднощами, а тому була змушена закритися 9 грудня 2011 року, залишивши фанатів вкрай стурбованими майбутнім улюбленої франшизи.

Але керівники GSC Game World не здалися. Приблизно через три роки вони відродили студію і вирішили спершу попрацювати над меншим проєктом – продовженням не менш легендарної серії "Козаки". Стратегія в реальному часі вийшла у вересні 2016 року, отримавши змішані відгуки. Ще через два роки GSC Game World була готова повернутися до створення S.T.A.L.K.E.R. 2.

Новий анонс відбувся у травні 2018 року, за кілька тижнів до щорічної виставки Electronic Entertainment Expo. На той час український розробник орієнтувався на вікно запуску у 2021 році.

Перші кілька років розробка йшла відносно гладко. На E3 2021 студія показала перший повноцінний трейлер, який був приголомшливим, і повідомила про першу затримку до 28 квітня 2022 року.

Незабаром після цього почалися справжні проблеми. У січні 2022 року вихід гри перенесли на грудень. Наступного місяця Росія вторглася в Україну, що змусило GSC та її українських співробітників, за їх словами, "перенести розробку на другий план". Наприкінці березня частина команди переїхала з Києва до Праги, щоб бути в безпеці. Розробка офіційно відновилася наприкінці травня, і на той момент ніхто вже не очікував, що груднева дата буде збережена.

І справді, ми знову почули новини від GSC лише наприкінці 2022 року, коли розробники випустили ще один чудовий геймплейний трейлер.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: відео

Однак на цьому неприємності не припинилися: у червні 2023 року російські хакери атакували GSC, а у вересні все ускладнила пожежа в офісі. Попри це на Gamescom в S.T.A.L.K.E.R. 2 вже можна було пограти. В оновленому оголошенні, наданому пресі, згадувалося про вікно запуску в першому кварталі 2024 року.

Про чергову затримку було оголошено в середині січня. Тепер вихід офіційно було заплановано на 9 вересня 2024 року. Але й цю дату потім було змінено.

У результаті гра вийшла 20 листопада 2024 року, завершивши багаторічне очікування мільйонів фанатів по всьому світу.

Проблеми інтернету

Вихід гри був настільки успішним, що спричинив пікове навантаження на інтернет в Україні. Це призвело до уповільнення з'єднання в користувачів у різних містах. В мережі можна було зустріти повідомлення від численних користувачів зі скаргами – вони не розуміли, що відбувається.

Трохи згодом провайдери вийшли з оголошеннями, і вже тоді з'ясувалося, що причина у масових завантаженнях S.T.A.L.K.E.R. 2. Попри те, що розробники дозволили зробити передзамовлення й встановити гру заздалегідь, це не дуже допомогло, і не лише тому, що певна кількість людей не захотіла купувати раніше. Річ у тім, що буквально перед самим релізом студія випустила величезний патч, який за розміром майже дорівнював розміру самої гри. Він виправляв недоліки, додавав нові функції та полірував гру перед виходом.

Музика

Вже після релізу однією з найбільш обговорюваних тем стала музика в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. З'ясувалося, що в грі використано 420 українських пісень, як писав 24 Канал в окремому матеріалі.

Серед виконавців, яких заявили розробники, є "Океан Ельзи", Lely45, Jerry Heil, ТНМК, The Hardkiss, Ziferblat, Микола Мозговий, Христина Соловій, гурт "Експрес", SadSvit та багато інших.

Музику в грі можна почути різними способами, наприклад, по радіо, яке працює на вашій базі.

До слова, з повним переліком треків, які використали у STALKER 2, можна ознайомитись у відповідному плейлисті "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Radio Playlist", який опублікували на різних стримінгових сервісах.

В мережі вже порахували гроші GSC

Хоча бюджет гри достеменно невідомий, вважається, що на гру витратили 30-60 мільйонів доларів. За іншими оцінками, сума може сягати 100 мільйонів доларів.

Згідно з підрахунками, щоб відбити ці 100 мільйонів, грі потрібно продатися тиражем у 3 – 4 мільйони копій у перший рік, що є цілком реальним для з такою великою фанатською спільнотою.

Однак оцінки йдуть набагато далі. Засновник студії AB Games та колишній проєктний менеджер GSC Game World Антон Большаков каже, що гра потенційно може зібрати до одного мільярда по всьому світу.

Я не маю сумнівів, що S.T.A.L.K.E.R. 2 буде першою грою, придуманою та створеною українцями, що зібрала понад 1 мільярд доларів у світі,

– каже Большаков.

Хоча пірати не сплять, ми бачимо, що принаймні в Україні гру готові купувати надзвичайно багато людей. Хвалебні відгуки світових ігрових ЗМІ повинні підтримати цю тенденцію.

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Баги, меми, обговорення

Очевидно, що такий успішний запуск викликав чимале обговорення. Користувачі ділилися враженнями, публікували скриншоти та відео і, звісно ж, вигадували меми. Багато з них стосувалися багів у грі, але, як жартують шанувальники франшизи, це аномалії, а не баги.

Варто зазначити, що не всіх гравців засмутили помилки. Багато хто каже, що вони є частиною атмосфери всієї франшизи. Усі, хто грав попередні ігри, випущені багато років тому, чудово знають про помилки, нестабільність і періодичні ривки в S.T.A.L.K.E.R. Але це сформувало частину вражень від гри і пам'яті про неї, занурюючи у своєрідну ностальгію. Тож фанати готові до такого стану речей.

Дійсно, гра повниться багами, як от літаючі люди, застрягання в текстурах, можливість одягнути батон замість костюма та інше. Однак студія каже, що випустить виправлення "у перші дні після релізу".

S.T.A.L.K.E.R. 2 – це масштабна гра. Ми розуміємо, що в такій грі все ще можуть бути шорсткості. Ніколи раніше ми не випускали проєкт подібних розмірів. Ми обіцяємо бути поруч, стежити за вашими відгуками та щонайшвидше виправляти будь-які проблеми, що потребуватимуть нашої уваги,

– йдеться в оголошенні.

Оцінки

"Серце Чорнобиля" отримало змішані відгуки з рейтингами 74/100 та 81/100 на Metacritic для ПК та Xbox відповідно. Критики хвалять неймовірну атмосферу, чудове розширення світу минулих ігор, сюжет, глибину, масштабність та багато іншого, але вказують на технічні проблеми та недоліки ігрового процесу.

Оглядачі зазначають, що гра має потенціал стати відмінною після виправлення багів та доопрацювання механік. Судячи з заяви розробників, немає причин сумніватися, що після деякого допрацювання гра ставатиме все ліпшою, і в якийсь момент позбудеться своїх багів, щоб не лише стати однією з найкращих ігор цього року, а й залишатися актуальною протягом багатьох років.